River empató ante Sarmiento y se complicó en la tabla anual

El Millonario quedó a cinco puntos del último cupo directo a la Libertadores y todavía debe visitar a Boca en la Bombonera.

River dejó pasar una oportunidad importante en Junín. El Millonario igualó 1-1 ante Sarmiento en el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura y, además de seguir fuera de la zona de clasificación de su grupo, perdió terreno en la tabla anual, donde la pelea por entrar directamente a la Copa Libertadores 2027 quedó cada vez más ajustada.

El equipo de Leonardo Ponzio terminó la jornada con 46 puntos y ocupa el octavo puesto de la acumulada. El tercer lugar, último que entrega clasificación directa, está en manos de Argentinos Juniors con 51, la misma cantidad que Boca. A falta de cuatro fechas, River quedó a cinco unidades de ese objetivo y todavía tiene por delante el Superclásico en La Bombonera, programado para el domingo 1° de noviembre a las 15 por la fecha 15.

En el Eva Perón, Sarmiento empezó mejor y avisó rápidamente. Lucas Suárez estrelló un remate en el palo a los tres minutos y, poco después, Sebastián Driussi respondió con una definición que pegó en el travesaño. A los 14 llegó el 1-0: un avance por derecha terminó con un centro al área chica que Julián Contrera empujó al gol.

River tuvo dificultades para generar peligro durante buena parte del primer tiempo y se fue al descanso abajo. En el complemento intentó adelantar líneas y encontró mayor participación de Thiago Almada y Ángel Correa.

Seis minutos de VAR y el empate anulado a River

A los 10 minutos llegó una de las acciones más discutidas del partido. Correa filtró una pelota para Fausto Vera, quien controló y envió el centro que Gonzalo Montiel cabeceó al gol. Sin embargo, los futbolistas de Sarmiento reclamaron una mano previa del mediocampista.

El VAR revisó la secuencia durante cerca de seis minutos y llamó a Sebastián Zunino al monitor. Después de observar varias repeticiones, el árbitro consideró que Vera había tocado la pelota con la mano en una posición antinatural y anuló el 1-1.

La otra polémica había ocurrido en el primer tiempo. Santiago Beltrán salió para cortar un ataque y los jugadores del Verde reclamaron que el arquero mantuvo contacto con la pelota cuando ya tenía los dos pies fuera del área. Zunino dejó seguir, no sancionó tiro libre ni mostró tarjeta amarilla y la acción no modificó el desarrollo.

River finalmente consiguió el empate a los 26 minutos. Almada metió una gran pelota en profundidad para Montiel, que apareció nuevamente en posición ofensiva, encaró a Thyago Ayala y definió entre sus piernas para el 1-1 definitivo.

El conjunto visitante tuvo alguna aproximación más, principalmente a través del juvenil Lautaro Pereyra, pero no logró completar la remontada. El punto también dejó a River noveno en la Zona B con 17 unidades, mientras Sarmiento quedó cuarto con 20.

El calendario no le dará demasiado margen. El próximo compromiso será ante Belgrano, el domingo 18 de octubre desde las 20.15, y en el tramo final aparecerá Boca en la Bombonera. Con 12 puntos todavía en juego y cinco de distancia respecto del tercer lugar de la anual, cada fecha comenzará a tener peso de final para el Millonario.