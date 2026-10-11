El “Millonario” se impuso por 1-0 con gol de Marcos Acuña en el primer tiempo. El “León del Imperio” bajó a la Primera Nacional.

River venció a Estudiantes de Río Cuarto y lo mandó al descenso

River Plate derrotó este sábado de local por 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto -que perdió la categoría- en la continuidad de la 12ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Monumental, tuvo el arbitraje de Nazareno Arasa, y el único gol del partido lo marcó el lateral Marcos Acuña.

Con ese resultado, el equipo cordobés descendió a la Primera Nacional.

El “Millonario”, mientras tanto, alcanzó los 16 puntos y escaló a la novena posición de la Zona B. El equipo quedó a dos unidades de los lugares que otorgan el pasaje a la siguiente instancia del campeonato y continúa en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

River comenzó el partido con intensidad y logró abrir el marcador rápidamente. Apenas transcurridos cuatro minutos, Marcos Acuña apareció para establecer el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

Después del gol, el conjunto local mantuvo la iniciativa y generó varias situaciones para ampliar la ventaja. Sin embargo, el arquero Lautaro Herrera respondió ante los intentos del local y se convirtió en una de las figuras del partido.

Estudiantes de Río Cuarto, obligado a sumar para mantener sus chances de permanencia, tuvo dificultades para desarrollar su juego ofensivo. Los dirigidos por Forestello no encontraron los espacios necesarios para inquietar al arquero Santiago Beltrán.

El “León del Imperio” había conseguido regresar a Primera división después de 40 años. Su anterior participación en la máxima categoría se había producido durante los antiguos torneos Nacionales de 1983, 1984 y 1985.

Sin embargo, la campaña en el torneo Clausura no le permitió sostener la permanencia y el resultado frente a River confirmó matemáticamente su descenso.

Después de esta victoria, River tendrá una semana con dos compromisos importantes para sus aspiraciones de clasificación.

Este miércoles enfrentará a Sarmiento de Junín, desde las 19, en el estadio Eva Perón. El encuentro corresponde a la fecha 11 del Torneo Clausura, que había quedado postergada.