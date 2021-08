Robin se reconoce bisexual en un nuevo comic

Robin, quien desde 1949 es el inseparable compañero de aventuras de Batman, se revela bisexual al aceptar una cita con un hombre en la sexta entrega de la serie de cómics "Batman: Urban Legends", que acaba de ser editada por DC Comics.

Tim Drake, uno de los nombres que encarna a Robin en la popular serie animada de la década de los noventa, acepta en esta sexta edición del cómic salir con un hombre y, en un giro de época, confirma las especulaciones que durante años hicieron los fanáticos de la saga sobre la sexualidad del ayudante de Batman.

En la sexta entrega de la serie de cómics "Batman: Urban Legends", editada por DC Comics, hacia el final del capítulo Tim Drake visita a su amigo Bernard Dowd y, luego de una conversación breve, acepta la invitación a tener una cita amorosa.

"Estoy muy contento de que hayas llegado bien a casa. Me sentí aliviado. Y he estado pensando mucho sobre esa noche. Y yo no sé lo que significó para mí. Todavía no. Pero me gustaría averiguarlo", le dice Robin a Bernard Dowd.

"Esperaba que lo hicieras. Tim Drake... ¿quieres tener una cita conmigo?", le pide el personaje de Bernard Dowd a Robin. "Sí, creo que quiero", le responde nervioso Robin a Bernard Dowd, a quien liberó de un secuestro por parte de una secta.

El diálogo marca el cierre de la historieta y probablemente la escena continúe en los próximos episodios.

Tim Drake es el tercero de los cuatro Robin que han existido a lo largo de la historia. El primero fue Dick Grayson. Luego, vino Jason Todd, quien se convirtió en Red Hood y falleció.

Tim Drake, la tercera versión del personaje, apareció en 1989 como el Robin de Batman "The Animated Series". Existe, además, un cuarto Robin: Damien Wayne, el hijo de Bruce Wayne.

Los fanáticos han visto durante mucho tiempo al leal compañero de Batman como un personaje potencialmente queer desde que el primer Robin, Dick Grayson, hizo su debut en los cómics en la década de 1940. En un artículo de 2016 para Slate, adaptado de su libro sobre el mejor detective del mundo, el crítico de cultura Glen Weldon documentó algunos casos que hicieron que los lectores tuvieran más pistas.

Estos incluyen representaciones de Batman y Robin acostados uno al lado del otro, desnudos, en camas separadas; o de Batman y Robin que se despiertan en la misma cama. El exescritor de cómics de Batman, Grant Morrison, incluso le dijo a la revista Playboy que "la homosexualidad está incorporada en Batman".

Este Robin no es el primer personaje del mundo de Batman en salir del clóset. La primera fue Kathy Kane, también conocida como Batwoman, introducida por DC Comic en 2006.

DC y Marvel han comenzado a incluir más personajes LGBTQ en sus historias. Ambas compañías lanzaron cómics especiales de antología protagonizados por personajes queer y trans en junio para coincidir con el Mes del Orgullo.