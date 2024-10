Robot salvaje

C+/ CINE EN COMODORO

Desde el jueves 10 de octubre, participando del estreno mundial, se exhibe el film de DreamWorks Animation que combina ciencia ficción, aventuras y supervivencia, basada en la serie de libros del escritor Peter Brown, ganadora de múltiples premios y número 1 de la lista de best sellers de The New York Times. Esta épica aventura nos descubre el viaje de un robot (la unidad ROZZUM 7134 o “Roz”), quien ha naufragado en una isla deshabitada y deberá aprender a adaptarse al duro entorno, forjando poco a poco relaciones con la fauna local y convirtiéndose en madre adoptiva de una cría de ganso huérfana. Una poderosa historia sobre el descubrimiento de uno mismo, un apasionante análisis de la unión entre tecnología y naturaleza, y una conmovedora exploración de lo que significa estar vivo y conectado con todos los seres.