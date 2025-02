Romero seguirá preso por el homicidio de Cifuentes

En los tribunales penales de Comodoro Rivadavia se desarrolló este viernes la audiencia de revisión de la prisión preventiva en relación con el homicidio de Maximiliano Cifuentes, cometido el 1 de enero en el barrio Laprida. La causa tiene como imputado a Roberto Alejandro Romero. La procuradora de fiscalía -como parte acusadora- requirió que se mantenga por otros dos meses la prisión preventiva que cumple el imputado. Mientras, el defensor pidió su libertad con presentaciones y prohibición de acercamiento; y subsidiariamente su arresto domiciliario. Finalmente, la jueza penal resolvió mantener la prisión preventiva que pesa sobre el imputado Romero por dos meses, como lo solicitara la representante de fiscalía.

Presidió la revisión Lilian Borquez, jueza penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Florencia Do Carmo, procuradora de fiscalía, acompañada por Belén De La canal, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de Romero fue ejercida por Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo. También se encontraban presentes en la sala familiares de la víctima acompañados por un profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVD).

La representante de fiscalía requirió el mantenimiento de la prisión preventiva que pesa sobre el imputado. Argumentó que no han variado las razones por las cuales se le dictó anteriormente la medida. "Existen elementos de convicción suficientes para tenerlo como probable autor del delito investigado. Existe también la probabilidad que el imputado no se someterá al proceso y asimismo peligro de entorpecimiento, ya que su soltura podría influir sobre testigos de cargo, esto debe ser neutralizado", afirmó.

La procuradora de fiscalía recordó que del allanamiento realizado en la casa del imputado no se encontró el arma homicida. De igual forma por lo banal del motivo de la agresión y la gravedad de la misma, la pérdida de la vida de un joven, también por la pena que prevé el delito que es alta, de cumplimiento efectivo, la acusadora pidió ampliar por dos meses la prisión preventiva.

En contraposición el defensor solicitó “la libertad con presentaciones y prohibición de acercamiento a testigos, y subsidiariamente su arresto domiciliario”. Iglesias recordó: “el homicidio se produce en un escenario de tumulto y violencia y esto se ha reflejado en las lesiones que sufrió el imputado”. Agrego que su representado está detenido por el peligro de entorpecimiento y que es irrazonable que su asistido siga privado de libertad.

Finalmente, la jueza resolvió mantener la prisión preventiva que cumple el imputado por el término de dos meses. Esto ya que persiste el peligro de entorpecimiento por el cual se le dictó anteriormente la medida, y no el peligro de fuga. Sin embargo, el peligro de entorpecimiento no se ha modificado. La teoría de la defensa es clara, pero es más sólido el relato de la fiscalía y no se han modificado los motivos por los cuales se le ha dictado la medida, concluyó la jueza.