Echarri cruzó a un periodista que pidió sacarlo del aire

Pablo Echarri volvió a mostrar su apoyo a Cristina Kirchner y visitó a la ex vicepresidenta en medio de la vigilia que cientos de militantes mantenían afuera de su domicilio. Durante su presencia, el actor se dirigió a la prensa y expresó su opinión sobre la condena que enfrenta la ex mandataria, señalando que los medios de comunicación intentaron construir una imagen negativa en torno a ella.

"Creo que una de las intenciones que tienen quienes la han encarcelado, digamos el conservadurismo argentino, es verla con todos esos detalles y todos esos símbolos. Cuanto más indigna la vean, más contentos se pondrán", dijo el actor. Echarri advirtió que esa estrategia podría intensificar el apoyo popular hacia la ex mandataria: "Yo creo, les diría que cuanto más traten de hacer eso, más van a enardecer al pueblo. Entonces, me parece que si lo que estamos buscando es una convivencia democrática, les digo que traten de no hacerlo".

Mientras Echarri ofrecía sus declaraciones, el periodista Ignacio Ortelli interrumpió la transmisión en A24 diciendo que estaba cansado de escuchar las opiniones del actor, a quien calificó de "chanta". Ortelli recordó comentarios de Echarri en relación a un evento en el que se recaudaron fondos, señalando que el actor había minimizado la situación.

El periodista criticó la falta de éxito reciente en la carrera de Echarri, y concluyó que el actor carecía de legitimidad para opinar: "No lo vota nadie, no lo elige nadie, ya no lo elige nadie en las películas. Así que no lo quiero escuchar más".

Lejos de amedrentarse, Echarri respondió con ironía y firmeza desde su cuenta de X (ex Twitter): "Tranquilo Ignacio Ortelli, te va a dar algo. Si los éxitos alcanzados en el oficio fuesen la variable que dan legitimidad en la vida para hablar y expresar una idea, vos vivirías muteado".

Ortelli no tardó en redoblar la apuesta con una respuesta cargada de provocaciones: "Consulta querido Pablo Echarri: con esto de Cristina Kirchner, ¿estás fingiendo demencia como dijiste que hiciste con Alberto? Y otra: 13 años después, ¿seguís creyendo que era sólo gente contando plata?". A lo que Echarri sentenció: "Creo que ahora la plata la contás vos, meta sobre y sobre".