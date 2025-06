Santiago Maratea denunció que usaron su imagen para una estafa virtual

Santiago Maratea se mostró sorprendido en sus redes sociales porque descubrió que en X (ex Twitter) usaron su imagen para “engañar” a los usuarios con una estafa virtual peligrosa.

A través de su perfil de Instagram, el influencer compartió un video en el que se grabó hablando a la cámara para alertar a sus seguidores y contar que no entiende quién está detrás de esos posteos.

Según explicó, se dio cuenta de lo que estaba pasando porque el martes entró a Twitter y vio que su apellido era tendencia junto a las noticias del momento tras la condena a Cristina Kirchner. “Yo pensé: ‘Ay Dios, ¿qué hice ahora? En esta no tengo nada que ver, nunca afané, no soy juez...“, ironizó Santi.

“Cuando me metí estaba todo el mundo hinchado las pelot... de que les aparezca esta noticia”, contó Maratea. Tal como mostró con capturas de pantalla, los tuits en cuestión se tratan de fake news que expresan: “Un día triste. Todo ciudadano debe saber acerca de esto. Una acusación inesperada paralizó el programa. el momento fue tan tenso que la emisión se canceló”.

“Están todos a las put... porque no quieren ver mi cara”, comentó Maratea sobre el enojo que notó entre los usuarios de la red social. En cuanto al enlace que aparece en estos posteos, indicó: “No sé que pasa porque yo no entré, tampoco entren ustedes. Como diría Moria (Casán): ‘Me impresiona mi fama’”.

“¿Por qué me eligieron a mí? ¿Por qué Twitter permite esto? Si alguien entiende de qué estamos hablando, por favor que nos explique qué es esto que está pasando. Igual tranquilos, no estoy preso ni me condenó el Banco Nación. Estoy tranca en casa cocinando un pollo“, pidió Santi.

Así es la estafa virtual con la cara de Santi Maratea

“Son posteos que están promocionados para que se vean. O sea, alguien que no se quien es paga para tirar tuits falsos para que la gente caiga engañada y entre a un link”, detalló Santi por el objetivo detrás del uso de su imagen. “No sé qué hay detrás de las noticias falsas mías que hay en todos lados. Me intriga bastante”, manifestó también.

Muchos usuarios de la red social expresaron su curiosidad porque en cada uno de los posteos aparecía la cara de Santi Maratea. Por eso, el nombre del influencer se empezó a viralizar entre aquellos que no entendían qué estaba pasando.

“Es una estafa, Soledad Pastorutti también sale en otra noticia”, indicó un internauta. “Te lleva a una página trucha con unos textuales muy reales. Luego te promocionan una cripto estafa”, detalló otra persona que alertó a los usuarios para que no ingresen.