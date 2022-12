Scaloni: "nos va a poner las cosas muy difíciles"

La Selección Argentina se prepara para afrontar una de las semifinales de la Copa Mundial de Qatar 2022 frente a Croacia con el objetivo de dar el gran paso a la final. En la previa, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y analizó lo que les espera este martes en el Lusail Iconic Stadium.

"Esperamos un partido muy difícil, contra un equipo que juega como lo que son, un gran grupo, un gran equipo y que nos va a poner las cosas muy difíciles. Todos los partidos son diferentes, pero estoy convencido que son un gran equipo", comenzó el entrenador al respecto.

Será un partido complicado", añadió. En tanto, opinó sobre lo que ocurrió en el duelo con Países Bajos. “El partido se jugó como lo teníamos que jugar. El fútbol es esto, hay momentos que tenés que defender, otros que tenés que atacar, puede haber discusiones como el otro día, hay un árbitro para impartir justicia”, sostuvo.

A su vez, remarcó: “Hay que saber ganar y perder, demostramos que sabemos perder porque con Arabia Saudita nos fuimos en silencio. No compro eso que no sabemos ganar, porque un poco de orgullo tenemos que tener. Cuando ganamos la Copa América contra Brasil se vio la imagen más linda de Neymar con Messi y Paredes sentados en el túnel del Maracaná".

"Todo queda cuando el árbitro pita el final. Respetamos a todos los rivales, tanto a Países Bajos como a Croacia. Hay que desterrar ese tema que no sabemos ganar o perder, porque está lejos de cómo representamos a nuestro país”, agregó. Por otra parte, apuntó contra lo que será el rival que tendrán enfrente, que viene de dar uno de los golpes al eliminar a Brasil en los penales.

“Nosotros tenemos una manera de jugar marcada más allá de que después tengamos que tener en cuenta lo bien que pueda hacer el rival. Hablamos con los jugadores y debatimos las sensaciones que cada uno pueda tener del rival, pero vamos a jugar de la misma manera y eso haremos”, indicó.

En ese sentido, el director técnico indicó que los dirigidos por Zlatko Dalic no se plantarán de una manera diferente por tener a Argentina como rival y afirmó: “Esperemos decidir bien y estar a la altura. Croacia tiene una manera de jugar y no la va a cambiar. No es defensiva ni es ofensiva, es siempre la misma”.

“Siempre miramos el partido anterior, donde podemos mejorar y repetir situaciones que hicimos bien. No pienso solo en nosotros, analizamos mucho a Croacia, que tiene muy grandes jugadores y sabemos por dónde pueden hacernos daños. Trabajamos mucho por dónde nosotros podemos atacar y hacer daño, y dónde ellos pueden tener un déficit”, dijo.

Además, explicó cómo se encuentra el grupo tras haber jugado 120 minutos el viernes: “No hay mejor descanso que el triunfo. No hay mejor manera de afrontar el siguiente partido que pasando a semifinales. Estamos enteros, tenemos dos jugadores sancionados, no es un problema, pero si una cuestión a resolver. El equipo en líneas generales está bien”.

Por su parte, opinó al respecto de cómo los incomodan los minutos finales, tal como sucedió con Australia y Países Bajos. “Todo esto es nuevo de dar 8, 9, 10 minutos, crea un poquito de inseguridad para el equipo que va ganando, y te crea incertidumbre. Croacia se lo empata a Brasil en los últimos minutos, y Brasil incluso lo pudo ganar en la última”, manifestó.

“Pero en un Mundial dar tantos minutos crea incertidumbre, pero no nos ha pasado solo a nosotros. Hay que trabajar sobre eso, no todos son iguales, y depende mucho al equipo que enfrentás”, continuó. Además, el oriundo de Pujato puntualizó en la trascendencia de este encuentro en Lusail que definirá un boleto a la final.

“Venimos jugando partidos importantes desde que perdimos con Arabia y eso no cambia la sensación de que el partido es trascendental. Todo el mundo sabe que es un partido de fútbol, que intentaremos dar el máximo. Es muy importante para la alegría de la gente, y sabemos que es un deporte y no siempre gana el mejor. Lo tomamos con total normalidad”, expresó.

En torno al carácter que demuestra Lionel Messi en el certamen, incluso por lo trascendido ante los neerlandeses, remarcó: “No me sorprende porque siempre fue así, siempre fue un ganador. Tiene un orgullo y unas ganas de seguir jugando a la pelota que envidia. Estamos muy contentos, no es un mérito del cuerpo técnico”.

Y, al ser consultado por ser posiblemente la última Copa del Mundo, detalló: “Vamos a ver si sigue jugando o no, vamos a disfrutarlo que es lo mejor que nos puede pasar a nosotros y al mundo del fútbol. Queda mucho camino todavía, queda recorrer muchos partidos difíciles y esperemos mañana podamos sacarlo adelante”.

También resaltó que Rodrigo De Paul y Angel Di María están disponibles. “El día después del partido hicimos recuperación y ayer casi fue recuperación. No hicimos mucho, solo reunión y hablamos como juegan y cómo les vamos a jugar. En principio están disponibles, veremos hoy y tenemos tiempo mañana a decidir, pero entiendo que están en condiciones”, admitió.

Sobre esta posibilidad para su carrera, y estos encuentros para afrontar, reconoció: “Tampoco llevo tanto para decir que llevo muchas batallas, pero el más importante es el que viene. Lo más importante es el partido de mañana y no le doy vueltas en que es un Mundial o que pasa si ganamos o no ganamos, eso te quita energía”.

En tanto, habló de la ilusión del grupo y cuerpo técnico como también de los hinchas. “La ilusión es la de todos los argentinos. Este equipo juega por y para ellos, por sus familiares y la gente. Estamos orgullosos del hincha que hizo el esfuerzo para estar acá y los que están en Argentina. El tiempo dirá”, manifestó Scaloni.

Además, se permitió referirse a Luka Modric, la figura croata. “Es un placer que esté adentro de la cancha y verlo jugar. Es un ejemplo para muchos, no solo por su manera de jugar, sino por lo que representa. Como pasó con Polonia y (Robert) Lewandowski, el que quiere al fútbol quiere a los mejores jugadores dentro de la cancha”, dijo.

Por último, negó que el objetivo de entrada era llegar a la final y culminó: “El objetivo es ir partido a partido, nunca fue jugar los siete partidos. Ahora ya los vamos a jugar y está bueno, pero el objetivo era ir por partido. Hay equipos que hicieron las cosas bien y complicaron a más de uno, pero no hay que pensar más allá”.