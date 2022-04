Schwartzman se metió en los cuartos de final en Montecarlo  

El tenista argentino Diego Schwartzman debió batallar para ganarse su lugar en los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo: se impuso este jueves por 2-6, 6-4 y 6-3 ante el italiano Lorenzo Musetti en 2 horas y 32 minutos de juego.

La historia no comenzó bien para el argentino, Nº 16 del mundo y 12º preclasificado sobre el polvo de ladrillo monegasco. Porque su rival (83º) consiguió predominar en un primer set que se presentó intermitente con el servicio de ambos: el europeo quebró en cuatro ocasiones y el sudamericano lo hizo en dos.

La tónica no cambió en este aspecto durante la segunda manga, aunque esta vez el desarrollo favoreció al "Peque", quien fue capaz de conseguir tres breaks frente a los dos de su oponente para igualar en parciales.

Ya en el tercero, el porteño despegó con dos rompimientos de saque para llegar a la ventaja de 5-2 y, si bien sufrió en el propio en el octavo game, volvió a quebrar en el siguiente para cerrar el partido.

Schwartzman jugó con un alto nivel de primeros saques (73%) aunque fue bajo el porcentaje de puntos ganados con ese arma: 57%. Igualmente, sacó rédito de las cifras inferiores de Musetti (46%).

Aunque culminó con menos tiros ganadores que su adversario (21 vs. 30), el "Peque" exhibió menos errores no forzados (30 vs. 38) para darle un balance al juego.

De este modo, el argentino se cruzará por el pase a semifinales con el griego Stefanos Tsitsipas (3er. favorito), verdugo del serbio Laslo Djere en un reñido encuentro por 7-5 y 7-6 (7-1).