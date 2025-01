Se cruzaron con el asesino de Maxi en el Hospital

El miércoles, familiares y amigos de Maximiliano Cifuentes, el joven asesinado el 1º de enero en barrio Laprida, hecho por el que está imputado y detenido Alejandro Romero, concretaron una nueva panfleteada para pedir justicia y que la causa continúa su curso.

Mientras desarrollaban la actividad en el exterior del nosocomio, otro grupo se acercó al interior y zona de guardia, encontrándose con que el propio detenido estaba en el lugar, quien estaba siendo atendido.

Hubo algunos gritos, reclamos y planteos respecto a la situación y la policía que custodiaba al aprehendido no permitió que se acercaran, sin embargo, el acontecimiento no pasó a mayores.

Sin embargo, se volvió cuestionable lo sucedido teniendo en cuenta que el padre del sindicato como autor trabaja en este espacio y, según dijo la familia de Cifuentes, aprovecharía esta situación para poder dialogar con él.

“Cuando estábamos repartiendo panfletos dentro del hospital, íbamos para el lado de la guardia y estaba el tipo que mató a mi sobrino, pareciera que están buscando discordia, todos sabían que íbamos a hacer esta panfleteada en el hospital y lo llevan al asesino de mi sobrino” expresó Pablo Sarmiento a Crónica; “el padre trabaja ahí, lo llevaron para que conversar con el padre. Abrieron las puertas de la guardia y estaba ahí, nos miraba y sonreía, le reclamamos de lejos, porque la policía no nos dejó acercarnos, el asesino de Maximiliano, podría haberle pegado y dejado que se fuera a su casa, no matarlo”.

En tanto, comentó que se informó la situación a la Fiscalía y se solicitarían detalles sobre por qué estaba en ese lugar, “fueron solo un par de gritos, pero una clara provocación y para que el padre pudiera hablar con su hijo, hasta ese punto manejan las cosas” advirtió.

TESTIGOS AMENAZADOS



Sobre la panfleteada Sarmiento manifestó: “hicimos la panfleteada en el hospital porque el padre de este muchacho sigue haciendo su vida como si nada, tranquilo, mi hermana ni siquiera puede empezar a trabajar, queremos que se nos escuche, que no vamos a parar hasta que se haga justicia y esta gente pague por lo que hizo” y agregó: “el 10 de enero hubo una audiencia, a pedido de la defensa de Romero, del asesino, para que tenga domiciliaria, gracias a la jueza, lo dejó preso. Amigos de Maxi, pibes testigos, ya tuvieron amenazas y eso entorpecería la causa, por eso quiero agradecer a la jueza por haber tomado esa decisión” y respecto a las amenazas indicó: “están con miedo, tristes, en Laprida ya no se juntan antes en la plaza o andaban jugando o jodiendo como pibes de su edad”.

Asimismo, sobre la investigación planteó: “nos dijeron de fiscalía que la Brigada de Investigaciones están con los testigos, están viendo para qué lado arrancar, pero parece que va a bien, Dios quiera que vaya bien, por ahora está todo en curso, vamos a seguir apoyando de esta manera” y expresó: “son un montón de testigos, algunos no quieren declarar, otros tienen miedo, saben que este tipo era violento, hacía artes marciales y en el barrio tienen cuidado porque ha corrido pibes menores de edad y les ha pegado un tipo que quiere manejar a Laprida y hay que dejar de permitir que esta gente haga lo que quiera con el barrio y con ninguna persona, le tocó a Maxi esa noche, pero podría haberle tocado a cualquiera de los chicos que estuvieron ahí. No vamos a bajar los brazos nunca”.

DOLOR

Por su parte, la madre de Maximiliano, Bárbara Sarmiento, expuso: “quiero que esto se termine, la estoy pasando realmente mal, quiero que termine y que se haga justicia, que esta persona no esté libre porque a mi hijo no me lo devuelven”. con nada, pero le puede pasar a otro chico, por eso pido que me acompañen, me hace bien, me ayuda un montón a levantarme todos los días” y sobre la presencia de Noelia Alderete, madre de Gonzalo Güenchur, precisó que “vino a acompañar, estuvimos hablando y también la apoyamos a ella en lo que sea e invitamos a todas las madres y padres que han perdido a sus hijos a acompañar, a las madres del dolor”.