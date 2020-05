Se rebeló Sastre: en Madryn no van a cerrar los comercios

"Adheriremos en el retroceso de lo recreativo y las instituciones deportivas, pero debemos defender lo laboral hasta que la situación epidemiológica nos obligue a lo contrario. No vamos a adherir a cerrar ningún comercio", informó Sastre.

En Puerto Madryn se volverá a atrás con los permisos para realizar actividades recreativas y deportivas, tal como decretó el gobernador Mariano Arcioni este martes, pero el municipio no adherirá al cierre de comercios dispuesto por el Gobierno provincial, tras confirmarse un nuevo caso de Covid-19 en la ciudad de Trelew.

"La semana pasada adherimos a un Decreto Provincial en disconformidad y lo hicimos saber. Hoy nos toca adherir a un nuevo Decreto, que vuelve todo hacia atrás a la Fase 2, pero esta era una situación que habíamos advertido desde Madryn. Lamentamos que a veces esto parezca una carrera para ver quién habilita más rápido los distintos sectores en las ciudades", criticó Sastre a través de las redes sociales.

"Dejamos en claro que nuestra idea era ampliar medidas en forma paulatina, para después no tener que arrepentirnos de lo hecho. Hoy, lamentablemente, debemos volver hacia atrás, pero no vamos a cerrar los comercios, y esta es una decisión tomada. Ojalá la próxima vez todos los gobernantes estemos de acuerdo en flexibilizar o no, y no tengamos que lamentar un escenario aún peor", cuestionó el jefe comunal madrynense.

"Por ello informamos que adheriremos a Provincia en el retroceso de lo recreativo y las instituciones deportivas, pero debemos defender lo laboral hasta que la situación epidemiológica nos obligue a lo contrario. No vamos a adherir a cerrar ningún comercio!", aclaró Sastre.

"Vamos a profundizar controles de los accesos y de circulación por terminación de DNI, pero les pido que sean responsables. Utilicen tapabocas, respeten el distanciamiento social. Si la ciudad continúa sin casos, en gran parte es gracias al esfuerzo de ustedes", concluyó el intendente de Puerto Madryn.