Se rompió las dos rodillas cuando intentaba levantar 400 kilos

Alexander Sedykh sufrió la peor lesión de su carrera durante su participación en el Campeonato Europeo de la Federación Mundial de Powerlifting (WRPF) de este año. El atleta intentó hacer una sentadilla cargando 400 kilos sobre sus hombros, pero su cuerpo no resistió semejante peso y terminó lesionándose ambas rodillas.

El video del momento muestra cómo el pesista, rodeado de cuatro asistentes, se colocó en el lugar correcto y puso la barra sobre sus hombros. Tardó unos segundos en decidirse, evidentemente le costaba la prueba, y cuando comenzó a bajar lentamente para ponerse en la posición adecuada, sus rodillas se doblaron y cayó al suelo. De inmediato, varios especialistas se acercaron a socorrerlo, pero sus gritos de dolor y su postura evidenciaban que algo grave había sucedido.

Este miércoles, Sedykh publicó imágenes de cómo quedó tras la operación. El atleta sufrió la rotura de ambas rodillas y por eso tuvo que pasar por el quirófano. “¡Que hoy sea el punto de partida del mundo de la recuperación! Después de 10 días, se quitarán los puntos, será un poco más fácil”.

Sus palabras indican que no piensa en retirarse pese al daño que esta actividad le causó a su cuerpo y a lo lenta que será su rehabilitación: “Lo principal es que debo permanecer inmóvil en la cama durante dos meses. Entonces me enseñarán a caminar de nuevo. Tomará tiempo recuperarse. Me volvieron a coser los cuádriceps y me volvieron a juntar las rodillas”.

Si bien la cifra de 400 kilos puede sonar imposible de levantar, el récord mundial es de 456 kilos y fue establecida por Ray William en 2016 en un hecho inédito según los registros de la Federación Internacional de Powerlifting. “Big Ray” logró transformarse en el primer atleta en soportar más de mil libras y aún nadie lo ha superado.