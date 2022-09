C+/ CINE EN COMODORO

Después de presenciar un incidente extraño y traumático que involucra a una paciente, la Dra. Rose Cotter comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar. A medida que un terror abrumador comienza a apoderarse de su vida, Rose debe enfrentar su inquietante pasado para poder sobrevivir y escapar de su nueva y horrible realidad. La película se basa en “Laura Hasn’t Slept”, un cortometraje de Finn premiado en el festival South by Southwest, sobre una mujer que busca la ayuda de un terapeuta debido a pesadillas recurrentes que no la dejan dormir.

Hasta ahora, Parker Finn tiene dos cortos de terror en su carrera, “Laura Hasn’t Slept” y “The Hidebehind”, los cuales parecen estar conectados con “Smile”. Y aunque reconoce las similitudes, el director asegura que únicamente la actriz de sonrisa inquietante en su nuevo film, Caitlin Stasey, es la misma que aparece en su cortometraje. Y revela que el truco detrás de las terroríficas sonrisas de “Smile” estaba basado en que “es lo que más me asusta. Además, todos los ingredientes se suman para lograr esos momentos siniestros e irreales”. Realizado en 2022, “Laura Hasn’t Slept” se presentó en el Festival South by Southwest ese mismo año, fue muy bien recibido por la audiencia y ganó un premio, por lo que un largometraje basado en la misma historia era cuestión de tiempo.

La trama nos invita a tomar parte en una serie de brutales muertes provocadas por lo que parece una fuerza sobrenatural que se transmite entre personas que han estado en contacto, de un modo u otro, entre sí. Y la película extrae aspectos icónicos de otros títulos de terror famosos como “La Llamada” (2002) y “Te Sigue” (2014). Mientras un terror abrumador comienza a apoderarse de su vida, Rose debe enfrentarse a un pasado inquietante si espera lograr sobrevivir y escapar de su nueva y aterradora realidad.

Rose es encarnada por Sosie Bacon, hija de Kevin Bacon y Kyra Sedgwick. Sosie es actriz de cine, teatro y televisión, y se la reconoce por haber interpretado a Charlie Johnson en la serie televisiva de TNT “The Closer”, a Rachel Murray en la serie de MTV “Scream” y también a Skye Miller en la serie original de Netflix “13 Reasons Why”. “Sonríe” es el lanzamiento de Bacon como protagonista de un largometraje, en el que tiene de compañero a Kyle Gallner, actor conocido dentro del género de terror por estelarizar el remake de “Pesadilla en Elm Street” (2010) y por su participación en la quinta entrega de “Scream”. Se le puede reconocer además por haber interpretado a Zach en la cuarta temporada de la serie “The Walking Dead”.

CINE COLISEO (29 de septiembre y 2 de octubre):

21:45 Hs. Sonrie (2D Subt.)

CINE COLISEO (30 de septiembre, 1, 3, 4 y 5 de octubre):

21:45 Hs. Sonrie (2D Dobl.)

Género: Terror

Origen: USA

Título original: Smile

Año: 2022

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 55 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Parker Finn

Producción: Marty Bowen, Wyck Godfrey, Isaac Klausner, Robert Salerno

Música: Cristobal Tapia de Veer

Fotografía: Charlie Sarroff

Montaje: Elliot Greenberg

Reparto:

Sosie Bacon (Dra. Rose Cotter), Kyle Gallner (Joel), Caitlin Stasey (Laura Weaver), Jessie T. Usher (Trevor), Rob Morgan (Robert Talley), Kal Penn (Dr. Morgan Desai), Robin Weigert (Dra. Madeline Northcott), Judy Reyes (Victoria Muñoz), Gillian Zinser (Holly), Dora Kiss (Mom), Kevin Keppy (Nightmare Mom), Nick Arapoglou (Greg), Sara Kapner (Stephanie)