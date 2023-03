C+/ CINE EN COMODORO

La película cuenta la historia de Mario y Luigi, dos hermanos que viajan a un mundo oculto para rescatar a la Princesa Peach, capturada por el malvado Rey Bowser. Las cosas, sin embargo no serán sencillas. Mario y Luigi deberán enfrentarse a un ejército de setas animadas antes de luchar contra su oponente. Rutas de ladrillos y castillos con múltiples peligros serán algunos de los obstáculos que los hermanos tendrán que superar para conseguir su objetivo.

“Super Mario Bros.” fue el juego que popularizó al personaje de Mario, convirtiéndolo en el ícono principal de Nintendo, y uno de los personajes más reconocidos de los videojuegos, así como su hermano menor Luigi. Está reconocido como el primer videojuego de plataformas de desplazamiento lateral de Nintendo y se ha convertido en un hito debido a la trascendencia de su diseño y papel en dicha industria. Su lanzamiento fue el primer gran récord de ventas posterior a la crisis de la industria de los videojuegos de 1983, por lo que acabó popularizando, en cierta manera, a la consola NES. En 1999 fue reconocido como uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos.

Tras el fracaso comercial y crítico de la adaptación cinematográfica en acción real de “Super Mario Bros.” de 1993, Nintendo se mostró cautelosa para conceder licencias para adaptaciones cinematográficas. Según el creador de la saga, Shigeru Miyamoto, la idea de una nueva película sobre Mario surgió al adaptar sus juegos más antiguos a la Consola Virtual y otros servicios. Esas transiciones le insumieron tiempo a la empresa, al punto de que Miyamoto reconoció: “Nuestro negocio de contenido podría desarrollarse aún más si pudiéramos combinar nuestro software tan querido con el de los activos de video, y utilizarlos juntos durante períodos prolongados”. Miyamoto sabía que el proceso de hacer una película era muy diferente al de hacer un videojuego y quería que un experto en cine dirigiera el esfuerzo.

A través del trabajo de Nintendo con Universal Parks & Resors orientado a crear atracciones basadas en Mario, que luego dieron como resultado Super Nintendo World, Miyamoto conoció a Chris Meledandri, fundador de la división de animación de Illumination de Universal Pictures. Miyamoto descubrió que el proceso creativo de Meledandri era similar al suyo y sintió que sería el adecuado para una película de Mario. Aaron Horvath, codirector de la película, ha declarado que la misma no sigue la trama de ningún juego en particular. De hecho, el guión elaborado por Matthew Fogel amalgama 40 años de existencia de Mario en una narrativa nueva pero familiar. “Cuando juegas, si no te rindes, Mario triunfa”, ha dicho. “Así que trasladamos esa experiencia del jugador del juego a una característica que tendrá el Mario del filme. Queríamos hacer de esta película una experiencia muy auténtica”.

Título original: The Super Mario Bros. Movie

Género: Animación

Origen: USA

Año: 2023

Formato: 2D y 3D

Duración: 1 hora, 33 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Guión: Matthew Fogel

Producción: Christopher Meledandri, Shigeru Miyamoto

Música: Koji Kondo, Brian Tyler

Voces originales:

Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Princesa), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Seth Rogen (Donkey Kong), Keegan-Michael Key (Toad), Fred Armisen (Cranky Kong), Sebastian Maniscalco (Foreman Spike), Kevin Michael Richardson (Kamek), Khary Payton (Rey Pingüino)