Team Antileo organizará un evento clave para coronar a la selección comodorense

Se realizará el sábado 14 de noviembre en el Gimnasio municipal Nº 1, con la presencia de diferentes escuelas de kick boxing.

El profesor de kick boxing, Marcos Antileo, está programando un evento para el sábado 14 de noviembre, donde diversas escuelas de la disciplina definirán quiénes integrarán la selección de Comodoro Rivadavia.

Teniendo en cuenta el enorme crecimiento de la disciplina en Comodoro, Marcos Antileo tomó una determinación. “Armaremos una selección de kick boxing de Comodoro, algo que nunca se hizo. Se hace en otras disciplinas, en fútbol y en otras tantas disciplinas, pero no lo habíamos hecho en el boxeo. Tiré la idea, hable con profes, y les gustó”.

“Cuanto se enteraron querían venir hasta desde Chile a competir, pero no se puede, sí estarán invitados equipos de la Patagonia, especialmente de Santa Cruz. Pero solamente será kick boxing amateur, no haremos ni Semipro y tampoco Pro, solo será amateur”, adelantó Marcos Antileo.

Comodoro Deportes también estará colaborando como en otras oportunidades, en este caso todo se llevará a cabo en las instalaciones del Gimnasio municipal Nº 1. “El año pasado hicimos nosotros por primera vez un título mundial en la ciudad donde el comodorense Erick Cheuque salió campeón, integrando el Team Muñoz. Ahora, estamos diseñando las remeras, viendo los colores que llevarán, cómo haremos la promoción, todos los detalles, pero la idea es poder comenzar a las 14 horas”, puntualizó el profesor Antileo.

MALCO ONIEVA ESTA CONFIRMADO

Y si bien la iniciativa solo se lo había comentado entre los profesores de kick boxing, varios comenzaron a realizar sus listas de competidores, lo que tendrá también que acotarse, y ver los que realmente tienen posibilidades, porque todo se definirá en una velada.

“Estamos avanzando en la organización, ya tenemos fecha y horario definido, incluso peleadores de Pico Truncado confirmados que estarán en el evento. Nos estarán ayudando los sponsors de siempre y Comodoro Deportes, muchos, hace años que colaboran cuando organizamos algún festival”.

“La idea de armar la selección de kick boxing de Comodoro pegó fuerte y creo que vamos a superar todas nuestras expectativas”, puntualizó Marcos Antileo, poniendo en valor el gran potencial de los peleadores amateur de la ciudad.

Desde el Team Antileo, Malco Onieva, - tiene varios cinturones de eventos - es la figura amateur que tienen para presentar en la velada, impulsado por su equipo, seguramente estará en pelea por la selección de Comodoro.