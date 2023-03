Todo en todas partes al mismo tiempo

Una gran aventura fantástica rebosante de humor acerca de una hastiada mujer chino estadounidense que tiene problemas con la declaración de la renta. Cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, Evelyn, una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso mientras el destino del mundo pende de un hilo.

La película, como ocurre con los trabajos anteriores de los Daniels, se lanza de cabeza a la anarquía más total. Evelyn se sumerge en el mundo metafísico de los universos paralelos, pasando del aburridísimo mundo de Hacienda al ostentoso hogar de un malvado nihilista; de lo más lujoso de Hong Kong a un cañón desierto donde las rocas sensibles consiguen sincerarse. Sin embargo, la imaginación desbocada y el caos infinito acaban por transformar el universo, o el multiuniverso, en algo íntimo, una forma de ver realmente a nuestros seres más cercanos cuando tenemos la impresión de que todo está a punto de desmoronarse.

“Quizá lo que realmente nos alentó a seguir fue que nos pareció una metáfora de lo que se vive ahora: hay una sobrecarga de información”, explica Daniel Kwan. “Creemos que la fatiga empática se apoderó de nosotros con el Covid, pero me parece que había llegado mucho antes- hay demasiadas cosas por las que preocuparse y sentir dolor, tantas que perdemos el hilo. Esa fue la clave para hacer que la película girara en torno a la empatía en medio del más puro caos”.

La historia cambia hábilmente el recorrido de la heroína al que estamos acostumbrados, estirando y reformateando una estructura en tres actos para entrar en universos múltiples a punto de fracturarse. La sensación de infinito, de un sinfín de posibles mundos, siempre estuvo presente en la mente de los codirectores mientras se hacían con el mecanismo de la película. Sabían que era crucial que los espectadores sintieran el mismo vértigo que Evelyn, la sensación de desaparecer debajo de la cacofonía de todas las vidas que hubiera podido vivir. La experiencia debía basarse en apuestas ante todo atrevidas.

El viaje de Evelyn por todas sus vidas posibles la ayuda a entender lo que realmente en la suya. “Una de las cosas que más nos gusta es conseguir que los espectadores se conmuevan y empaticen con los personajes mientras ven algo totalmente absurdo”, dice Daniel Scheinert. “Siempre que ocurre, nos sentimos bien. Nos emociona, pero también es como si la broma hubiera funcionado”.

GANADORA DE 7 PREMIOS OSCAR

Mejor Película - Mejor Director: Daniel Kwan y Daniel Scheinert

Mejor Actriz: Michelle Yeoh - Mejor Actriz de Reparto: Jamie Lee Curtis

Mejor Actor de Reparto: Ke Huy Quan - Mejor Guión Original - Mejor Edición

Título original: Everything Everywhere All at Once

Origen: USA Año: 2022

Género: Comedia fantástica Formato: 2D

Duración: 2 hora, 20 Min. Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha técnica:

Guión y direción: Daniel Kwan, Daniel Scheinert (The Daniels)

Producción: Dan Kwan, Mike Larocca, Anthony Russo, Joe Russo, Daniel Scheinert, Jonathan Wang

Fotografía: Larkin Seiple Música: Son Lux Montaje: Paul Rogers

Reparto:

Michelle Yeoh (Evelyn Wang), James Hong (Gong Gong), Ke Huy Quan (Waymond Wang), Stephanie Hsu (Joy Wang/Jobu Tupaki), Jamie Lee Curtis (Deirdre Beaubeirdra), Tallie Medel (Becky), Jenny Slate (Big Nose), Harry Shum Jr. (Chad), Biff Wiff (Rick)