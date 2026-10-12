Torres destacó el futuro productivo del Puerto de Comodoro

El gobernador participó de la celebración oficial por los 30 años del muelle de ultramar. Remarcó la importancia de integrar el puerto a la ciudad, recuperar el astillero, generar empleo y potenciar la Zona Franca.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, participó este lunes del acto oficial por el 30° aniversario del muelle de ultramar Antonio Morán, en el Puerto de Comodoro Rivadavia, donde destacó la integración de las instalaciones portuarias con la comunidad y los avances en la recuperación del astillero, una infraestructura estratégica para el desarrollo productivo y la generación de empleo en la ciudad.

Participaron de la ceremonia –entre otros- la administradora del Puerto, Digna Hernando; el exgobernador Carlos Maestro y el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili.

El acto formó parte de las celebraciones desarrolladas durante el fin de semana, que convocaron a miles de vecinos con actividades deportivas, culturales y recreativas, además de visitas a las instalaciones portuarias y al destructor ARA “Almirante Brown”, de la Armada Argentina.

Durante su intervención, Torres valoró especialmente la respuesta de la comunidad y remarcó la importancia de que el puerto deje de ser percibido como un espacio ajeno a la vida cotidiana de los comodorenses.

“En estos días vimos a los vecinos de Comodoro Rivadavia disfrutando del puerto después de muchos años en los que era algo ajeno, aislado de la ciudad. Hoy está hermanado con la comunidad y las familias pueden venir, recorrer las instalaciones y conocer todos los avances que se han hecho”, expresó el mandatario.

En ese sentido, destacó que la celebración permitió mostrar el potencial de una infraestructura históricamente vinculada con la actividad marítima, pesquera y productiva, pero que también puede consolidarse como un espacio de encuentro para los vecinos.

Además, señaló el rol fundamental que tuvo el exgobernador Maestro (1991-99) en la planificación de obras de infraestructura clave para Comodoro Rivadavia, como la construcción del acueducto. “Décadas después, ese acueducto necesita renovarse. La obra se va a adjudicar, va a comenzar y va a terminar como corresponde”, afirmó Torres, quien también resaltó la importancia de “tener la humildad de escuchar a los más grandes”.