Pese a que en estos momentos son dos de las localidades más afectadas por la pandemia, sus autoridades decidieron no restringir actividades. Rawson y Madryn optaron por algunos límites.

Trelew y Gaiman no adhieren al Decreto

Mientras aumentan los casos de Coronavirus en el valle y desde el sector sanitario piden más restricciones para evitar colapsos, las autoridades políticas adoptaron disímiles actitudes en lo que hace al último decreto provincial que establece restricciones para localidades que se hallan dentro del ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio).

Precisamente esta mañana, el ministro de Salud, Fabián Puratich, advirtió sobre la situación en el valle, donde Trelew acumula 1535 casos, Rawson 1116, Gaiman 106 y Puerto Madryn 5385.

“MEDIDAS DEMAGOGICAS”

En este marco, el intendente de Trelew, Adrián Maderna, confirmó que no seguirá las disposiciones provinciales. No se controlará DNI para circular y no se modificará la situación actual. Comercios, clubes y otras instituciones continuarán abiertos con control municipal.

“No estamos en condiciones de hacerlo. Es prácticamente inaplicable por la cantidad de personal policial aislado que tenemos”, argumentó.

Para Maderna “que circule una mayor cantidad de autos un día y menos otro, no significa que va a desaparecer el virus. No debemos trabajar con medidas demagógicas”.

Su par de Gaiman, Darío James, tampoco adherirá al DNU provincial. El Comité de Crisis de la localidad valletana resolvió no acatar los términos del decreto 1036/20 del Gobierno del Chubut, en virtud que, según se argumentó, implicaría restringir aún más las acciones actuales.

RAWSON Y MADRYN SI

En Rawson no se podrá circular desde el sábado a las 21 hasta el lunes a las 6 de la mañana. La medida regirá desde el próximo fin de semana. Además, desde este miércoles la circulación es según la terminación de DNI.

El intendente Damián Biss informó que “se tomó una nueva determinación de restringir la circulación a partir de las 21 horas del sábado hasta la 6 de la mañana del día lunes. La decisión va más allá de lo que dice el DNU provincial, debido a que el mayor foco de propagación del virus son las reuniones sociales”.

Además, “vamos a hacer una prórroga por 14 días para la restricción de actividades físicas, culturales y sociales en espacios cerrados. Los gimnasios no están habilitados”.

Finalmente, en Puerto Madryn el intendente Gustavo Sastre explicó que, aunque no sirve volver a la circulación por DNI debido a la falta de controles por la carencia de personal policial afectado por Covid, de igual forma van a aceptar el DNU provincial para no generar confusión. Remarcó que “la responsabilidad sigue siendo individual”.

Acotó Sastre que “la medida es buena para poder tener menor circulación, siempre y cuando se hagan los controles que corresponden. Hoy en día, nosotros a los controles no los tenemos. Lo único que hace esto es traer mayor confusión y generar malestar en los vecinos”.

El intendente manifestó que la falta de controles se debe a las bajas en la planta policial afectada por Covid-19: “Hay retenes en los accesos a la ciudad y son muy pocos, contados con los dedos de una mano, los que tenemos dentro la ciudad. Tenemos 34 casos positivos de Covid-19 dentro de la fuerza y 52 aislados, es un resentimiento importante”.