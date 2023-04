El jueves 20 de abril se exhibirá el segundo film de la Trilogía del Río del realizador Francisco J. Paparella, quien ha desarrollado su carrera como cineasta en la Patagonia. Tres Hermanos cazadores Patagónicos, metaleros, lidian con sus problemas de manera hermética, se reúnen en el campo paterno después de mucho tiempo. El Hermano Menor se siente atraído por un compañero de jiu-jitsu. El Mediano tiene cáncer testicular. El Mayor pierde su trabajo en un barco pesquero y vuelve al pueblo enganchado a la cocaína. Mientras tanto, las lluvias amenazan con un posible alud en el bosque quemado que rodea su aserradero. La película tuvo su estreno mundial en la sección oficial (competencia internacional) de la 37.ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, recibiendo el Premio Especial del Jurado.

La primera secuencia de la película funciona a la vez como declaración de principios y advertencia al espectador: un grupo de hombres con sus mastines le dan caza a un jabalí, en la profundidad de un bosque sombrío. Las imágenes no solo no ahorran ningún detalle de ese ritual cruel y ancestral, sino que una fotografía prístina exhibe la acción con contundencia. A partir de ahí, “Tres Hermanos” se dedica a mostrar de forma pormenorizada el día a día de los tres hombres del título, rudos habitantes de un pueblo de montaña. En ellos se manifiestan los peores vicios de la masculinidad, pero también los traumas enquistados de una vida a la que les cuesta encontrarle un sentido más allá de una violencia ubicua.

Durante el Festival de Cine de Mar del Plata, Paparella declaró que se trata de una “historia con personajes a los que les cuesta mucho la comunicación, que no saben expresarse, que directamente no tienen herramientas para relacionarse con sus sentimientos. Me pareció que para poder terminar de entender estos personajes había que mostrar una realidad cruda, visceral y construirlo a través de eso, que la violencia estuviese en pantalla”.

“La idea gestora nació en el rodaje en El Bolsón de “Zanjas”, mi primera película, cuando se acercó un chico, un cazador como muchos de esa zona y me contó la historia de cinco hermanos y también me dice que tuvo cáncer”, contó. “En ese mismo momento apareció otro chico que con un jabalí atado al techo de un auto. A partir de ahí surgió la idea de contar una historia con personajes que les cuesta mucho la comunicación, que no saben expresarse, que directamente no tienen herramientas para relacionarse con sus sentimientos. Me pareció que para poder terminar de entender estos personajes había que mostrar una realidad cruda, visceral y construirlo a través de eso, que la violencia estuviese en pantalla, una violencia que difiere bastante de otras clases de violencias cinematográficas”.

“En principio me parecía importante que ellos tuviesen cierto poder dentro del pueblo, mostrar un cierto poder feudal pero como de últimos reyes, de un linaje que se está terminando”, señaló. “Después se produjeron los incendios en la Patagonia y reescribí todo, ubicándolos como dueños de un aserradero, rodeados de madera quemada, con la idea de que todo lo que tocan los protagonistas se destruye, porque ese mismo bosque en donde viven, cazan y son reyes, lo destruyen. Son el cáncer de esa naturaleza en donde viven”.

Título original: Tres Hermanos

Género: Drama

Origen: Argentina

Año: 2022 Formato: 2D

Duración: 1 hora 27 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años con reservas

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Francisco J. Paparella

Producción: Paula Orlando, Esteban Lucangioli, Francisco J. Paparella, Marcelo Scoccia, Araquen Rodríguez, Karin Cuyul, Joséphine Schroeder

Música: Miguel Miranda & José Miguel Tobar, Alekos Vuskovic

Fotografía: Roman Kasseroller Montaje: Valeria Racioppi

Intérpretes:

Andy Gorostiaga, Emanu Elish, Ulices Yanzón