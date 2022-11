Tu forma de ver el mundo

C+/ CINE EN COMODORO

Es una historia sobre de la amistad que se forja entre dos hombres de edades diferentes y sobre cómo esta relación irá modificando el modo de ver la vida en uno de ellos. El actor comodorense Jorge Garrido interpreta a Alan, un exitoso abogado que hace cualquier cosa menos estar con su familia, hasta que sufre un accidente de auto y queda internado en el hospital más cercano. Allí conocerá a Víctor, un hombre de la tercera edad con valores y buenas costumbres que se convierte en su compañero de habitación y con el que intentará comenzar una amistad. Víctor está muy cerca del final de su vida y tratará de que Alan se dé cuenta de que hay otras formas de vivir a pesar de la condición en que se encuentra.

“Un sueño cumplido sinceramente, llegar con mi primera película a lugares donde antes sólo había llegado con cortometrajes”, ha declarado Germán Abal. “Siento un profundo y hermoso sentimiento por el sur de nuestro país, las veces que tuve oportunidad de viajar descubrí su belleza absoluta. A demás en lo personal llegar a Comodoro es muy importante por qué Jorge Garrido ayudó a que se concrete este gran sueño y llevarla a su tierra natal para mí es cumplir con una gran deuda que tengo con él por todo lo que ayudo y le aporto a la película desde su interpretación. Tengo mucha expectativa de que a Comodoro y su gente le guste la película y el viaje de emociones que le proponemos al espectador”.

Acerca de la historia, dice: “La idea surge de mezclar lo que es lo meramente ficcional, con lo que es mi propia historia. Yo soy ex paciente oncológico y durante muchos años de mi vida transité por un hospital y es por eso que crecí con la idea de que dentro de los hospitales no había una, sino miles de historias que podían ser contadas. También la película surge como una excusa para indagar en las relaciones humanas, desde una perspectiva un tanto universal. Creo que el tocar fondo es lo mejor porque simplemente no te queda más camino que volver a subir. Pero también es verdad que la vida nos va dando pistas u oportunidades para que tomemos algunas decisiones. El asunto es estar atento a poder percibirlas”.

“Creo que actualmente vivimos inmersos en una vorágine laboral que muchas veces no nos permite hacerle caso a lo verdaderamente importante”, añade. “Todo el tiempo estamos atrás del dinero para poder sobrellevar un determinado pasar; y la realidad es que cuando vivís situaciones extremas, el dinero no siempre es la solución. Además de esto, siento que el desarrollo de las redes sociales, por ejemplo, hizo que esa búsqueda del éxito laboral este aún más presente. Esa situación superficial más de una vez nos confunde y no nos deja dar cuenta de las cosas que son valiosas de verdad. Los vínculos familiares concretamente siempre son complejos, la mirada muchas veces que tenemos de las personas más cercanas incluso afecta directamente al otro y yo creo que en algún punto la película habla de eso también, de cómo vemos al otro y cómo el otro nos ve a nosotros, siempre voy a pensar que es una película que habla de esto mismo, de las relaciones humanas”.

CINE TEATRO ESPAÑOL (20 de noviembre):

20:00 Hs. Tu Forma de Ver el Mundo (2D)

22:00 Hs. Tu Forma de Ver el Mundo (2D)

Título original: Tu Forma de Ver el Mundo

Género: Drama Origen: Argentina

Año: 2022 Formato: 2D

Duración: 1 hora 16 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Germán Abal

Producción: Germán Abal, Silvina Cherry

Música: Leonardo D'Atri Fotografía: Richard Gonzalez

Montaje: Emiliano Vergara

Reparto:

Jorge Garrido (Alan), Omar Musa (Víctor), Gabriela Valenti (Inés), Tadeo Iglesias (Lautaro), Gastón Pauls (Dr. Maidana), Mario Alarcón (Alonzo), Alejandro Fiore (Padre), Magalí Castagno (Josefina), Leonardo Venegas (Martín), Chela Cardalda (Miriam), Sabrina Ravelli (Secretaria), Federico Pagnotta Lemes (Iván)