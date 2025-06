Un hombre fue atacado por dos dogos en plena calle

Adolfo Castro vivió un momento de terror cuando fue atacado por dos perros dogos mientras caminaba por la calle. El hecho ocurrió este lunes en el sector conocido como “barrio El Faro”. El hombre fue sorprendido por los animales que salieron de un predio privado donde se practican actividades deportivas.

“Estaba yendo a comprar, iba pasando y me atacaron de una. No había forma de pararlo”, relató la víctima, que recibió más de 40 puntos de sutura en distintas partes del cuerpo. “Me mordieron en la rodilla, tengo cortes en los antebrazos y en los dedos. Me rompieron todo, hasta que me los pude sacar de encima”, continuó.

Según Castro, los perros pertenecen a un joven que, según los vecinos, a veces los deja atados y otras veces sueltos. “Uno de los dogos salió directamente del terreno y el otro venía por la calle. Si agarran a un niño, lo matan”, advirtió.

Tras el ataque, una mujer que pasaba en auto se detuvo y lo llevó a su vivienda para que pudiera ir de urgencia al hospital. El hombre ahora no solo enfrenta una recuperación física, sino que busca que se tomen medidas para evitar una tragedia mayor.

“No quiero que los sacrifiquen, pero sí que se tomen medidas. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Esos perros van a matar a algún vecino si nadie hace nada”, dijo.

Para la víctima, la responsabilidad es clara: “Los perros no tienen la culpa; la culpa la tiene el dueño. No se puede tener a un dogo atado y maltratado. Es una raza que se usa para cazar, no para tenerla en malas condiciones. Así se vuelven agresivos”.

El propietario de los animales se habría comunicado con la víctima, pero Castro decidió avanzar por la vía legal. “Voy a hacer la denuncia. Esto ya no se puede tapar más. Quiero justicia y que se eviten más ataques”, resaltó.