En Mendoza, PAMI costea el alquiler de un local de LLA

La diputada nacional Lourdes Arrieta dio quórum para que comenzara la sesión en la Cámara de Diputados de este miércoles, confirmando su distanciamiento cada vez más crítico respecto de la Casa Rosada. Y durante el debate por el incremento a las jubilaciones, la legisladora por Mendoza cuestionó los gastos de figuras de la Casa Rosada.

“Los jubilados no son un pasivo fiscal, no son degenerados fiscales por reclamar un derecho que es justo, porque hay plata para la SIDE pero a un jubilado no le alcanza para comprar una caja de paracetamol“, graficó durante el tiempo que le tocó hablar.

Arrieta arremetió contra figuras del entorno de Javier Milei, como la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, e incluso el vocero Manuel Adorni. “Hay plata para la campaña a concejal del vocero presidencial, para que Karina Milei pueda lucirse con su armado partidario en el interior haciendo lo mismo que los peronistas“, remarcó.

Expulsada como libertaria tras el escándalo de la visita a ex represores detenidos, el discurso de Arrieta fue contra el kirchnerismo, pero también contra el Gobierno. “Me tienen podrida que usen los recursos del estado para perpetuarse en el poder. Por un lado dicen una cosa, por otro dicen otra, me da vergüenza ajena. Si el oficialismo hubiera presentado un proyecto superador al de la oposición, lo hubiera votado”, consideró.

Pero llamativamente, la ex libertaria hizo hincapié en un pedido de informes que presentó para determinar si el PAMI en Mendoza costea el alquiler de la sede de La Libertad Avanza.

“Me estoy haciendo cargo, inclusive, de que se me investigue a mí misma, cuando era parte de LLA“, reconoció.