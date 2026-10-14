El Gimnasio municipal Nº 1 recibió el festival de kick boxing. Hubo combates amateurs y semiprofesionales, con representantes de distintas escuelas.

"Uniendo el Sur II" fue todo un éxito y reunió el mejor semillero

En el Gimnasio municipal Nº 1 de Comodoro Rivadavia, unos 70 peleadores de kick boxing y light contact formaron parte del festival “Uniendo el Sur II”.

La organización estuvo a cargo del entrenador Franco Rodríguez y el titular de CFC Producciones, “Leo” Moreno, junto con Darío Achával en la fiscalización de la WKC (Consejo Mundial de Kick Boxing). El festival amateur y semipro, contó con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.

Fueron un total de diez combates semiprofesionales y unas 60 peleas en modalidad kick light, donde se hicieron presentes todas las escuelas de Comodoro y también de afuera que llegaron a competir.

Los ganadores “Combate ProAm”

3 rounds 2x1

1) Cristal Rodríguez (Gym Fight Club Comodoro Rivadavia)

2) Antonela Muñoz (Gregorianos Rawson)

3) Mia Maya (Chino Team Caleta Olivia)

4) Brian Silvera (Team Ares Caleta Olivia)

5) Martín Quintan (Team Wolf Comodoro Rivadavia)

6) Tomas Llancaqueo (Gym Fight Club Comodoro Rivadavia).

7) Ulises López (Team Araneda Las Heras)

8) Lautaro Bobadilla (Team Wolf Comodoro Rivadavia)

9) Lautaro Paniagua (Dojo Samurai Comodoro Rivadavia)

10) Aldana Bobadilla (Team Wolf Comodoro Rivadavia).