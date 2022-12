Van Gaal: el entrenador que "odia" a los argentinos

El entrenador de País Bajos, Louis Van Gaal, fue quien dejó en el banco a Juan Román Riquelme en Barcelona, luego de decir que jugaban con uno menos cuando no tenía la pelota y le dejó un mal recuerdo a Ángel Di María.

A pocos días del partido entre la Selección argentina y Países Bajos correspondiente a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, las declaraciones de Ángel Di María contra el director técnico neerlandés Louis Van Gaal calientan la previa del encuentro.

En el 2014, Ángel Di María fue fichado por el Manchester United donde dirigía Van Gaal. Desde el Real Madrid, Di María había sido presentado como una estrella del fútbol, pero poco pudo demostrar en la cancha.

Si bien firmó contrato por cinco años con el club inglés, apenas duró una temporada debido a su mala relación con el director técnico.

Tras dejar el club, el propio futbolista argentino se había expresado contra el DT: "Mi problema en Manchester era el entrenador. Van Gaal fue el peor entrenador de mi carrera".

"Yo marcaba, asistía y al día siguiente me enseñaba mis pases mal colocados. Me desplazó de un día para otro, no le gustaba que los jugadores fueran más que él", comentó en ese entonces en una entrevista con TYC Sports.

Finalmente, Di María y Van Gaal volverán a verse las caras el viernes a las 16 (hora argentina) cuando la Selección enfrente a Países Bajos en el Estadio Lusail.

Ayer el director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, contó con el regreso de Ángel Di María, quien superó la molestia muscular, pero todavía no se sabe si será titular el viernes.