C+/ CINE EN COMODORO

Ahora Eddie y Venom deberán huír. La persecución se volverá aún más tensa cuando fuerzas del planeta natal de Venom arriban a la Tierra con intenciones de conquistarla. Perseguidos por sus dos mundos y con la red cerrándose, el dúo se ve obligado a tomar una decisión devastadora que levantará el telón del último baile de Venom y Eddie.

A lo largo de su carrera, Tom Hardy ha interpretado a villanos. En 2018 decidió probar suerte con un superhéroe de cómics, preferiblemente uno interesante, con un pasado complicado y una moral turbia. Y así el actor nos trajo uno de los antihéroes más notorios del cómic a la gran pantalla. En su lado humano, vimos a Venom como Eddie Brock, un periodista recuperándose de un reciente escándalo. Desesperado por volver a la cima, empezó a investigar Life Foundation y a su líder, el Dr. Carlton Drake; y en poco tiempo, se vio expuesto a un alquitrán viscoso, conocido como un symbionte, que le aportó súper poderes y se instaló en su cabeza.

“Hay un elemento trágico y de payaso que me parece divertido y armonioso con algunos de los trabajos que me gusta hacer”, declaró en su momento el actor británico. “Hay algo gracioso en las circunstancias de tener un don, pero es un don trágico. Es un súper poder que realmente no deseas pero que al mismo tiempo te encanta. Te hace sentir especial. Es un héroe reacio y un antihéroe”. La criatura hizo su debut en el cómic por primera vez a principios de los años 80 y, a lo largo de los años, Venom ha pasado de ser un villano de Spider-Man a ser un antihéroe incomprendido. Y tras la aparición del personaje interpretado por Topher Grace en “Spider-Man 3”, (2007), atrajo más atención.

“Venom: El Último Baile” marca el debut de la guionista Kelly Marcel como directora, tras haber coescrito los filmes anteriores de la trilogía. Uno de sus primeros éxitos fue la creación de “Terra Nova” (2011), una serie de ciencia ficción producida por Steven Spielberg. Este proyecto le abrió las puertas para trabajar en Hollywood, donde explotó su habilidad para construir mundos y crear personajes fascinantes. “Me matarán si digo algo sobre la película, pero diré que Tom Hardy y yo hemos tenido una larga historia de colaboración”, dice. “Nos encanta trabajar juntos. Ambos somos apasionados sobre la franquicia Venom. Es realmente un placer para nosotros poder hacer esta tercera entrega juntos. No puedo adelantarles nada más que va a ser increíble. Tom y yo realmente nos lo pasamos genial cada vez que trabajamos juntos. Nos sentamos durante meses y hacemos esto en Zoom, o en persona, o nos encerramos en habitaciones de hotel y salas de juntas durante semanas. Es extraño. Simplemente no hay forma de hacer estas películas sin la cantidad de información que brinda Tom. Está realmente, muy dedicado a lo que les sucede a estos personajes”.

CINE COLISEO (JUEVES 24, SÁBADO 26 Y MIÉRCOLES 30):

19:00 HS. VENOM: EL ÚLTIMO BAILE (2D DOBLADA)

21:45 HS. VENOM: EL ÚLTIMO BAILE (2D SUBTITULADA)

CINE COLISEO (VIERNES 25, DOMINGO 27, LUNES 28 Y MARTES 29):

19:00 HS. VENOM: EL ÚLTIMO BAILE (2D DOBLADA)

21:45 HS. VENOM: EL ÚLTIMO BAILE (2D DOBLADA)

Título original: Venom: The Last Dance

Año: 2024

Género: Ciencia ficción, acción

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 50 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha técnica:

Director: Kelly Marcel

Guionistas: Tom Hardy, Kelly Marcel

Productores: Avi Arad, Tom Hardy, Kelly Marcel, Hutch Parker, Amy Pascal, Matt Tolmach

Fotografía: Fabian Wagner

Música: Dan Deacon

Montaje: Maryann Brandon, Stan Salfas

Protagonistas:

Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham, Clark Backo, Cristo Fernández