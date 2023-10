Viajó a operarse, su marido no tiene empleo y necesita ayuda

Roxana es una vecina del barrio Don Bosco de Km.8 y madre de seis hijos.

La mujer, de 45 años, llegó en la noche del jueves a Capital Federal para someterse en los próximos días a la intervención quirúrgica renal.

Roxana contó que se dializa hace siete años y “hace poco me sacaron el riñón derecho, mi enfermedad se llama Poliquistosis Renal (PQR) y es hereditario”.

También describió: “el riñón está muy grande”. Los médicos del hospital Argerich “me vuelven a mandar a mi casa, para que me haga los estudios prequirúrgicos, porque no tengo dinero para estar dos meses en Buenos Aires”, explicó.

Ahora “me sacan el otro riñón y si no me lo saco, no puedo entrar a la lista de trasplantes”, lamentó la mujer comodorense.

En este contexto, Roxana agregó: “necesito la ayuda como sea, de dinero o alimentos para mis dos hijos más chicos. Mi marido en estos momentos está sin trabajo y yo cobro una pensión no contributiva mínima”.

Pidió la colaboración de la comunidad para solventar los gastos de estadía en Buenos Aires. “El que me pueda ayudar será muy bienvenido y estaré muy agradecida de la ayuda que me puedan dar”.

Los interesados en ayudar a la habitante de Km.8 pueden hacerlo en el número de cuenta 0000003400021047525, o al alias TECHERA.087.CLAMO.MP.