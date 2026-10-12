Vivian ganó con autoridad en La Pampa

Se quedó con la 9ª fecha del Campeonato de TC2000 que se corrió este domingo en el circuito de Toay. Carabajal y Rossi fueron sus escoltas.

Este domingo con cielo nublado y poco viento, se disputó la final de la 9º fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina en el circuito chico sin chicana del autódromo Provincia de La Pampa, donde Franco Vivian con la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Proracing ganó con autoridad en una carrera que dominó de principio a fin. Está fue la victoria Nº8 de Vivian en el TC2000 y la 2º de la temporada, que le permite seguir más vivo que nunca en la pelea por el título argentino.

Desde la largada, el capitalino aprovechó el potencial del SUV para dejar atrás a sus perseguidores Matías Rossi, Nicolás Traut y Lucas Carabajal. Con Vivian en la punta y Rossi buscando el segundo puesto, se dio una pelea intensa entre Francisco Monarca, Valentín Yankelevich y Marcelo Ciarrocchi por el último escalón del podio.

Con el pasar de las vueltas, Ciarrocchi quedó fuera de la lucha por un inconveniente en el Fiat Pulse #25 del ATR Racing tras un toque con Monarca, mientras que Emiliano Stang sufría una merma en el rendimiento del Toyota Corolla Cross GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia. Por esto, el piloto de Crespo, Entre Ríos, perdió posiciones en el clasificador.

A todo esto, el último ganador en “El Zonda” de San Juan Lucas Carabajal se metió segundo luego de superar a Matías Rossi con un gran ritmo en el VW Nivus y fue en busca del líder Franco Vivian, que empezaba a tener una ida de cola en la Tracker #57.

En la vuelta 22, Carabajal le descontó diferencias a Vivian y le metió presión para ser el nuevo líder de la competencia. Sin embargo, Franco se defendió y sacó toda su experiencia para cuidar el primer puesto.

Sobre el final, Vivian le hizo una distancia a Carabajal que ya no tenía el mismo auto luego del desgaste que tuvo hasta la mitad de carrera. Esto le permitió a Franco regresar a lo más alto del podio luego de 5 meses: la última vez fue el 24 de mayo de 2026 en Salta (Fecha 4).

En el mes de concientización sobre el cáncer de mama, Franco Vivian se quedó con el triunfo completando las 33 vueltas con la Chevrolet Tracker #57 color rosa del YPF Elaion Auro Proracing con un tiempo de 36m19s666/1000 a una velocidad promedio de 186.980 km/h. Segundo terminó Lucas Carabajal con al VW Nivus #81 del Halcón Motorsport a 0.337/1000. Para el chaqueño fue el tercer podio en su sexta carrera en la categoría. Tercero quedó el líder del torneo Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia a 4.257/1000. El séxtuple campeón argentino de TC2000 cerró un podio multimarca: Chevrolet, VW y Toyota.

Cuarto fue Valentín Yankelevich con el Toyota Corolla Cross GR-S #5 del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia y quinto Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 de la escudería que lidera Dario Ramonda.

Francisco Monarca (Chevrolet Cruze #23 – Proracing), Nicolás Palau (Honda ZR-V #96-Honda YPF Racing), Matías Rodríguez (VW Nivus #21-Lincoln Motorsport), Facundo Aldrighetti (Honda ZR-V #83 – Honda YPF Racing) y Tomás Fernández (Toyota Corolla Cross #11 – Corsi Sport) cerraron los diez mejores.

Franco Vivian, ganador de la 9º fecha del 47º Campeonato TC2000 YPF Energía Argentina expresó: “Desde el 2013 lideramos la campaña de concientización de cáncer de mama junto a mi equipo y a YPF y este fin de semana logramos ganar por primera vez con el auto rosa. Feliz por este resultado. Tuve un buen auto, pero no estamos tan competitivos como los fuimos antes. Hay que seguir trabajando de cara las últimas tres fechas del año”.

Con 9 fechas cumplidas, el 47º Campeonato de TC2000 tiene como líder a Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) con 159 puntos, segundo está Franco Vivian (YPF Elaion Auro Proracing) con 131, tercero Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 117, cuarto Gabriel Ponce de León (Corsi Sport) con 99 y quinto Lucas Carabajal (Halcón Motorsport) con 97.

El mejor de la Copa Rookie fue Lucas Carabajal con el VW Nivus #81 y lidera el torneo con 46 puntos, segundo está Valentín Yankelevich (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 33, tercero Benjamín Squaglia (ATR Racing) con 28, cuarto Nicolás Palau (Honda YPF Racing) con 26 y quinto Tomás Fernández (Corsi Sport) con 24.