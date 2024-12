Voces de Tribu: La fuerza de un talento colectivo que resuena e inspira

El grupo vocal Voces de Tribu se ha consolidado como un referente cultural que fusiona tradición e innovación. Este talentoso ensamble, tendrá la oportunidad de representar a Comodoro Rivadavia en el prestigioso Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en la categoría Grupo Vocal. Este logro no solo resalta su calidad artística, sino que también pone de relieve la rica cultura musical de la región.

Voces de Tribu, compuesto por Laura English, Antonella Peralta, María Laura Ramos, Andrea Alberelli y Aracy Simeoni —quien también es la creadora y directora del grupo— se caracteriza por su enfoque innovador en la música.

Con una propuesta que combina polirritmias, armonías vibrantes y aterciopeladas, el grupo logra un perfecto equilibrio entre lo ancestral y lo contemporáneo. En sus presentaciones, incorporan instrumentos de percusión, cuerdas y charango, creando un repertorio que se enfoca en las polirritmias tribales y armonizaciones complejas a más de cuatro voces.

En una reciente entrevista en Radio C - por Petroleros Jerárquicos Radio y You Tube @sudestadacines - Andrea Alberelli compartió su experiencia y la esencia del grupo: “Somos un grupo vocal que hace cinco años estamos trabajando medio como a puertas cerradas. Somos un grupo enteramente vocal, con algún acompañamiento de percusión y eventuales instrumentos, pero nos dedicamos a la música vocal, con arreglos y lo demás”. Esta dedicación ha llevado a Voces de Tribu a explorar no solo el folclore, sino también sus raíces afrolatinas, abordando obras africanas y tribales.

Andrea también reflexionó sobre su sorpresa al ser seleccionadas en el Precosquín: “Nos presentamos en medio de cararrotas porque no nos consideramos en ese momento como lo que busca el folclore o lo que Cosquín busca a través del folclore. No somos un grupo netamente folclórico, digamos que somos un grupo que tenemos raíces afrolatinas”. Este enfoque distintivo ha resonado con el jurado, que valoró su trabajo por la excelencia y la pasión que el grupo pone en cada presentación.

La trayectoria de Andrea es igualmente notable. Con una vasta experiencia en diversos géneros musicales, ha sido cantante de tango y folclore, y ha participado en coros y grupos vocales como el grupo vocal Malagma.

VELADA MEMORABLE EN EL TEATRO ESPAÑOL

El grupo se presentó con éxito en el Teatro Español el pasado 4 de diciembre, donde ofrecieron una velada memorable que no solo celebró su arte, sino que también recaudó fondos para cubrir los gastos de su viaje a Cosquín. “Fue una noche fantástica, llena de energía y apoyo de la comunidad, expresó Andrea, destacando el compromiso de los asistentes. “Aparte de disfrutar del arte, pudimos ayudar a que esos viáticos sean cubiertos”.

El evento no solo atrajo a los seguidores del grupo, sino que también a nuevos oyentes que se sintieron conmovidos por la propuesta. “La gente se entera, se motiva y se une a esta expresión cultural que todos necesitamos”, dijo Andrea, haciendo hincapié en la importancia de la participación comunitaria en el arte. “Entre todos podemos”, reiteró, enfatizando que el apoyo local es crucial para el crecimiento de las iniciativas culturales.

Voces de Tribu no solo representa a Comodoro Rivadavia en el ámbito musical, sino que también es un símbolo de la riqueza cultural de la región. Su capacidad para combinar tradición y modernidad, junto con su compromiso con la excelencia artística, los posiciona como un referente en la música vocal contemporánea. La comunidad está llamada a seguir apoyando a estas talentosas artistas, quienes, con su trabajo y dedicación, continúan enriqueciendo el panorama cultural de la Patagonia.