Waiwen Vóley no pudo con River

Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia cayó este sábado ante River Plate por 3-1 en el partido que cerró el tercer día del 5º Tour, que se disputa en la ciudad.

El encuentro, que se desarrolló en el Socios Fundadores, tuvo los siguientes parciales: 24-26, 23-25 -ambos para el “Millonario”- 25-23 para el local y 22-25 a favor del conjunto de Núñez.

El opuesto Bautista Gazaba con 22 puntos, 19 en ataque, fue el máximo anotador de Waiwen y del partido, mientras que el receptor Bruno Wagner aportó 14 unidades.

Por el lado del “Millo”, que se recuperó de la derrota sufrida ante Ciudad, se destacaron el central Fausto González López con 17 tantos y el receptor Giuliano Turcitu con 16 puntos.

Con ese resultado, River saltó al sexto puesto con 18 puntos -tiene 7 triunfos e igual número de caídas-, mientras que Waiwen, que sufrió su undécima derrota en la competencia y tiene tres victorias, sigue en el noveno lugar con 9 unidades y se complica.

El quinto Tour de la LVA llegará este domingo en su fin con su cuarto día de competencia, en donde el local Waiwen se medirá ante San Lorenzo en el cierre de la jornada.

La acción arrancará a las 11 con Boca Juniors-UPCN San Juan, Monteros Vóley-Vélez Sarsfield y River Plate-Tucumán de Gimnasia.

Panorama – Tour 5 - Socios Fundadores

Sábado 31 – Día 3

- Vélez Sarsfield 0 / Boca Juniors 3 (23-25, 21-25 y 20-25)

- San Lorenzo 2 / Monteros Vóley Club 3 (11-25, 19-25, 25-19, 25-16 y 16-18).

- Defensores de Banfield 0 / Ciudad Vóley 3 (18-25, 16-25 y 19-25).

- Waiwen Vóley Club 1 / River Plate 3 (24-26, 23-25, 25-23 y 22-25).

Domingo 1 – Día 4

11:00 Boca Juniors vs UPCN San Juan Vóley

15:00 Monteros Vóley Club vs Vélez Sarsfield

18:00 River Plate vs Tucumán de Gimnasia

21:00 San Lorenzo vs Waiwen Vóley Club.