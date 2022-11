Wakanda por siempre

Ryan Coogler repite como director en esta nueva aventura que se desarrolla tras la muerte del Rey T'Challa. Ahora las potencias mundiales intervienen con la intención de controlar la explotación del vibranio de Wakanda, lo que desencadena un caos que amenaza a la nación tecnológicamente más avenzada del planeta.

Se necesita un nuevo líder y será deber de la reina Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye y las Dora Milaje defender a su gente, en especial cuándo una misteriosa civilización mesoamericana liderada por el poderoso Namor emerge de las profundidades del mar.

En 2018, en ocasión del estreno de “Pantera Negra”, el presidente de Marvel Studios y productor Kevin Feige, afirmó: “La diversidad del Universo Cinematográfico Marvel regresa a sus cómics. Siempre he dicho que nos limitamos a emular lo que los cómics llevan haciendo tan maravillosamente bien durante décadas y una de ellas es representar a la sociedad tal y como existe. Introducir al nuevo personaje de la Pantera Negra en los años 60 fue un movimiento arriesgado de Stan Lee y Jack Kirby para el catálogo de Marvel. Se trata de un personaje africano que es más inteligente que muchos de nuestros héroes y también más fuerte que la mayoría de ellos. Poderlo llevar a la gran pantalla medio siglo después ha sido una aventura increíblemente emocionante para nosotros”.

Pero entonces sobrevino la muerte de Chadwick Boseman. Fue un duro golpe para amigos, familiares y todos aquellos que siguen muy de cerca las aventuras en Marvel Studios. El intérprete de T’Challa falleció a mediados de 2020 y resultó tan sorprendente como trágico. Ryan Coogler consideró dejar para siempre la industria del cine tras esa desgracia y muchos dudaron de que la franquicia pudiera continuar sin su estrella principal. Finalmente, Coogler tomó la decisión de hacer la secuela porque sintió que era lo justo. Sostiene que jamás trabajaría en un proyecto en el que no cree, puesto que ese tipo de esfuerzos no suelen cumplir sus objetivos.

Con estas palabras, Coogler deja en claro que “Pantera Negra: Wakanda por Siempre” será una gran evento cinematográfico en la cronología del MCU y un regalo para la memoria de Chadwick: “Es mi trabajo como cineasta hacer cosas con las que tengo integridad personal. Si no creo en lo que estoy haciendo, me será difícil lograr que otras personas hagan su mejor trabajo. Para que hagan su mejor trabajo, tienen que creer en ello. Al final del día, las decisiones que tomamos tienen que parecerme verdaderas. Cuando los cineastas hacen cosas que no les parecen verdaderas, puedes sentirlo. Y argumentaré que esos proyectos no tienen ninguna posibilidad de funcionar”.

CINE COLISEO (11 al 16 de noviembre)

18:00 Hs. PANTERA NEGRA: WAKANDA POR SIEMPRE (2D doblada)

21:30 Hs. PANTERA NEGRA: WAKANDA POR SIEMPRE (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (12, 13, 14, 15 y 16 de noviembre):

21:00 Hs. PANTERA NEGRA: WAKANDA POR SIEMPRE (2D doblada)

Género: Ciencia ficción, superhéroes

Origen: USA

Título original: Black Panther: Wakanda Forever

Año: 2022 Formato: 2D

Duración: 2 horas, 41 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Ryan Coogler

Guión: Joe Robert Cole y Ryan Coogler, basados en el comic creado por Jack Kirby y Stan Lee

Producción: Kevin Feige, Nate Moore

Música: Ludwig Göransson Fotografía: Autumn Durald Arkapaw

Montaje: Michael P. Shawver, Kelly Dixon, Jennifer Lame

Reparto:

Leticia Wright (Shuri), Lupita Nyong'o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Winston Duke (M’Baku), Dominique Thorne (Riri Williams/Ironheart), Florence Kasumba (Ayo), Tenoch Huerta (Namor), Martin Freeman (Everett K. Ross), Angela Bassett (Ramonda)