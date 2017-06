La nieve y las heladas serían las causas de los cortes de electricidad en la Patagonia

Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Caleta Olivia, Las Heras, Pico Truncado, Río Gallegos, El Calafate y Río Turbio el martes a las 21.20 sufrieron un corte de electricidad que se extendió hasta casi la medianoche. La falla se registró diez días después de que se produjera un corte de similares características que dejó a la ciudad sin energía por más de 18 horas.

Desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), prestadora del servicio en la ciudad, informaron que los dos cortes en la línea de 500 Kv, que une Puerto Madryn con Pico Truncado y perteneciente al Sistema Interconectado Nacional, estuvieron relacionados.

"La falla va por el mismo camino. Lo que salió de servicio es la línea de interconectado de 500 kilowatt", explicó a El Patagónico el ingeniero Fabián Schmidt, gerente del servicio eléctrico de la SCPL. "No conocemos al momento el motivo, pero intuimos que tiene que ver con lo mismo de la falla anterior; que se carga de nieve porque a la hora la pudieron normalizar. Creemos que no es una falla mecánica porque tan rápido no se podría normalizar y menos a esa hora”, agregó.

Consultado por cuál es el desperfecto que desencadena la caída de nieve y heladas, el ingeniero detalló que se produce “un estancamiento de nieve en la cadena de aisladores. Lo que produce es que cuando se carga la cadena de aislador descargue a través del hielo porque son 500 kilowatt y es muchísima la tensión".

"Y cuando no afecta la cadena de aislador es la fase; se forman mangos de 10 centímetros de diámetro o más. Eso hace que la fase tenga un peso extraordinario, el conductor dilata varios metros y se va cerca del piso algunas veces. Después, cuando la temperatura sube, el mango se suelta de golpe y el conductor sale disparado hacia arriba a una velocidad que hace que chicotee con otras fases o que las propias cadenas de retención se acerquen a las torres metálicas y produzca la descarga por ahí”, aclaró.





UNA FALLA QUE NO DEBERIA OCURRIR

Schmidt sostuvo que no es habitual que se den este tipo de fenómenos, ya que debe nevar mucho y tiene que bajar rápidamente la temperatura para que se forme el hielo. "No es usual que se den las dos condiciones, pero a veces arriba en la pampa suele pasar porque el tema es que se congela la nieve. La falla viene por ese lado", señaló.

"El otro tema es que si en la zona hubiera más generación, no solo en Comodoro, esa línea saldría de servicio y el sistema no colapsaría. El tema es que hay una falta importante de generación; entonces la energía que no estamos pudiendo generar en la Patagonia la estamos trayendo a través de esa línea; es falta de generación local", confirmó haciendo referencia a que en la ciudad se generan 120 megawatt, pero se consumen más de 180 que provienen de la línea Florentino Ameghino y de Pico Truncado, que toma energía del sistema nacional.

Por lo pronto, la SCPL espera que Transpa responda el pedido de informes que realizó, para saber con certeza qué es lo que sucedió por segunda vez en diez días sobre la línea que opera Transener.

En este sentido la transportista nacional también deberá dar respuestas, ya que este tipo de situaciones “no debieran ocurrir”, señalaron desde la SCPL, donde no pudieron asegurar que no se vuelva a generar otro corte de similares características a los de los últimos días.