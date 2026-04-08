"Nos decían que lo dejaban afuera llorando"

La Justicia inició este miércoles una serie de diligencias en el marco de la investigación por la muerte de Angel, un niño de 4 años que había ingresado en estado crítico al hospital el domingo a la mañana y falleció horas después.

Los procedimientos en la vivienda de la madre del menor, en Zona de Quintas, tienen como objetivo secuestrar elementos de interés para la causa que permitan reconstruir las últimas horas de la víctima. Hasta el momento, las autoridades judiciales no confirmaron una causa fehaciente del deceso, por lo que se mantienen abiertas distintas líneas de investigación.

En ese contexto, los investigadores analizan testimonios que mencionan la existencia de conflictos previos y posibles denuncias que no habrían sido tramitadas. En particular, se busca determinar si existieron omisiones por parte de organismos de protección ante alertas sobre la situación del menor.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se inició durante la mañana del domingo 5 de abril, cuando el Centro de Monitoreo recibió un llamado solicitando asistencia médica para un niño en estado crítico en una vivienda ubicada en la zona de quintas. Al lugar acudieron efectivos policiales junto a una ambulancia, cuyos profesionales constataron que el menor presentaba signos de un paro cardiorrespiratorio.

El niño fue trasladado de inmediato al Hospital Regional, donde ingresó alrededor de las 8:35 a la guardia pediátrica. Según el relato de su madre, se encontraba en su habitación desde temprano y comenzó a manifestar dificultades respiratorias cerca de las 7. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde. El deceso fue confirmado durante la noche del 6 de abril.

La fiscalía aguarda los resultados de las pericias complementarias para avanzar en la determinación de responsabilidades.

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad. En ese marco, Marisol Núñez, allegada a la familia de crianza del niño, aseguró que vecinos habían advertido situaciones preocupantes con anterioridad. “Nos decían que lo dejaban afuera llorando. Incluso anoche comentaron que la madre estaba quemando cosas en el patio de su casa, en la zona de quintas, después de que el nene falleció”, señaló.

Asimismo, la mujer cuestionó el accionar de organismos de protección y funcionarios judiciales, a quienes responsabilizó por presuntas irregularidades en la intervención previa. Estas afirmaciones forman parte de testimonios que ahora son analizados en el marco de la investigación.