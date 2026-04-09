Municipio coordina acciones con vecinos de Restinga Alí

Funcionarios se reunieron con representantes de la Asociación Vecinal para dar respuesta a demandas prioritarias vinculadas a iluminación, poda y calefacción.

El Municipio, a través de la Secretaría de Control Urbano y Operativo y de la Subsecretaría de Mantenimiento y Conservación, continúa fortaleciendo el trabajo conjunto con las vecinales para atender las necesidades de cada sector de la ciudad. En este marco, el secretario Miguel Gómez, junto al subsecretario Luis Correa, mantuvieron un encuentro con la presidenta de la Asociación Vecinal del barrio Restinga Alí, América Melión.

Durante la reunión, se abordaron diversos requerimientos vinculados a la infraestructura y el mantenimiento urbano, con el objetivo de optimizar la calidad de vida de los vecinos. Entre los principales planteos, se destacó la necesidad de reparar luminarias dañadas por actos de vandalismo, realizar tareas de poda en árboles que obstruyen la iluminación y acondicionar los sistemas de calefacción de la sede vecinal ante la llegada de las bajas temperaturas.

Al respecto, el secretario señaló que “desde el Municipio se avanza con la restauración de los servicios afectados por hechos ilícitos y se prevé la instalación de reductores de velocidad en cercanías de establecimientos educativos, con el fin de reforzar la seguridad de los menores en las arterias aledañas a la institución”.

Asimismo, Gómez señaló que “habíamos programado esta reunión justamente para acercar respuestas para el caso”, y valoró que “desde la vecinal expresaron su conformidad con los compromisos asumidos”, destacando la predisposición para brindar soluciones concretas en el corto plazo.

En esa línea, el secretario anunció que “este jueves por la mañana ya estaba tomando intervención el personal para el arreglo de los calefactores, mientras que mañana –viernes-, ya estarían desplegándose las cuadrillas de Parques y Paseos para realizar las tareas de poda”.