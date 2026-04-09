La movilización será este viernes frente a la Ciudad Judicial

Familiares, allegados y vecinos buscan visibilizar el reclamo por la muerte de Angel. También visibilizarán otros casos críticos de los juzgados de Familia.

En un contexto de profunda conmoción social, familiares y allegados de Ángel convocaron a una movilización para exigir justicia y respuestas en el marco de la investigación por su muerte. La concentración está prevista para este viernes a las 11:00 frente a la Ciudad Judicial, según difundieron los organizadores a través de redes sociales, donde la convocatoria se viralizó rápidamente en las últimas horas.

El objetivo de la iniciativa es visibilizar el reclamo y acompañar a la familia en este proceso, al tiempo que se busca mantener el caso en la agenda pública. Para la jornada, se solicitó a los asistentes concurrir con globos blancos y velas, en señal de homenaje y como forma de manifestación pacífica.

El mensaje de la convocatoria trasciende el caso puntual y pone el foco en una problemática más amplia vinculada a la protección de las infancias. Bajo la consigna de reclamar por “todos los niños impedidos de vínculos”, los organizadores apuntan a generar conciencia sobre situaciones de vulneración de derechos y las dificultades en los lazos afectivos de menores. En ese contexto, abundan los cuestionamientos a las actuaciones de juzgados de Familia y particularmente a la Defensoría de Derechos y Garantías de Niños en Comodoro Rivadavia.

En ese sentido, también se promueve la difusión del caso en redes sociales bajo el lema “compartir es una forma de proteger”, destacando la visibilidad pública como herramienta para sostener el reclamo y evitar que el hecho quede en el olvido.

La movilización se realiza en un escenario de incertidumbre, ya que la causa continúa bajo investigación judicial y aún no se han confirmado las circunstancias que provocaron la muerte. Mientras tanto, los investigadores mantienen abiertas diversas líneas de hipótesis.

Se espera una importante concurrencia de vecinos, allegados y familiares, quienes reclamarán celeridad y transparencia en el avance de una causa que mantiene en vilo a toda la comunidad.