A una abogada de Buenos Aires le alquilaron una cabaña en Gaiman que no existía

Recorrieron la cuadra y en otro sector vieron una cabaña similar a la que habían visto en las fotos, pero allí al golpear salió a atenderlos una mujer, que vivía en ese lugar desde hace bastante tiempo, de acuerdo a lo que les expresó.

Según lo que se supo que expuso en la policía la denunciante del caso, una abogada de 49 años que vive en la Capital Federal: en noviembre del año pasado ingresó a la web de alojamientos en la Argentina “para ver disponibilidad y hacer una reserva en Gaiman”.

Así, le apareció la página de “La cabaña de Titina” en donde al realizar el proceso de reserva le requirieron el pago total de 91,29 dólares por dos noches; con fecha de ingreso el 26 de enero, a partir de las 10 y de egreso el 28 antes de esa hora y ella, según cuenta, hizo la contratación.

Se le debitó por resumen de la tarjeta de crédito los 91,29 dólares y en fecha 18 de enero le enviaron a su correo electrónico un recordatorio de reserva consignándole como anfitrión a un tal “Juan”, figurando la dirección del lugar en dicha confirmación en avenida Yrigoyen al 900 de Gaiman y el teléfono del anfitrión.

La abogada en su denuncia policial consignó entonces que este jueves a la tarde “luego de regresar con mi familia de Punta Tombo, arribamos a Gaiman y nos dirigimos al hospedaje “La cabaña de Titina” que habíamos alquilado. Pero al llegar a la dirección que me habían brindado nos dimos cuenta que no coincidía con la numeración aportada, ya que (ese lugar) pertenecía a una casa común, no a una cabaña, como aparecía en la foto (que vio en la página donde realizó el alquiler)”.

“Caminamos entonces unos metros en esa misma cuadra y es ahí en donde logramos visualizar una cabaña similar a la que figura en la foto de la página web, pero al golpear dialogamos con una señora que nos dijo que ella está alquilando en el sitio hace tiempo y que ahí no había ninguna cabaña para alquilar. Es en ese momento en que nos dimos cuenta de que habíamos sido estafados por un total de 91,29 dólares”, expresó la denunciante.