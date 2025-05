Acusaron a Sofía 'Jujuy' Jiménez de robamaridos

Lo que comenzó como un posteo más en Instagram terminó en un escándalo inesperado entre dos mujeres que, hasta ese momento, parecían no tener conexión alguna.

Sofía “Jujuy” Jiménez publicó este lunes una reflexión que, sin dar nombres, hablaba sobre las famosas “robamaridos”, pero lejos de pasar desapercibido, el mensaje activó una bomba: la periodista Mel Gadano se sintió aludida y no tardó en lanzar una acusación que reavivó un viejo conflicto.

“¿Cómo es que hay mujeres que roban maridos y existen otras que ni siquiera queremos uno?”, escribió Jujuy en un extenso posteo que parecía una descarga personal. Pero la frase fue leída con atención por Gadano, actual pareja del político Alex Campbell, quien respondió sin filtros: “Pero lo llamaba al mío insistentemente”.

La situación escaló rápido. En lugar de ignorar el comentario, la modelo respondió con pruebas. Mostró capturas del historial de chats que tiene con el político, donde él le comenta algunas historias en redes, pero ella jamás responde.

Y en sus stories fue contundente: “Si hay algo que no soy es ‘robamaridos’. Por algo hice ese comentario la vez pasada en el posteo que lo hice de corazón (…) Me despierto esta mañana y veo que aparece este personaje que dice que yo le escribo insistentemente a su marido”.

Lejos de dejarlo ahí, Jujuy explicó que incluso debió buscar quién era la mujer que la acusaba: “La googleé para ver quién era, me fijo si tengo algún mensaje del supuesto marido y se los voy a mostrar, porque no voy a permitir que ensucie mi imagen. Yo no tengo nada que ver con esta persona y verán que nunca le respondí ni nada”.

Por su parte, Mel Gadano redobló la apuesta. “Yo sé lo que vi”. Y detalló: “Yo hablo de llamadas telefónicas. Tres llamadas seguidas en menos de 30 minutos alrededor de las 20:30. Esto fue en 2023, diciembre aproximadamente”, aseguró.

Aunque reconoce que no vio chats entre ellos, se plantó firme: “¿Para qué llamás a un político casado a esa hora? ¡Yo no vi chats entre ellos! Yo solo vi que ella llamó 3 veces seguidas en menos de 30 minutos. Ella nunca va a decir que se metió con un casado, ninguna lo dice y está muy bien, pero que no sean hipócritas”.

Por ahora, Jujuy eligió no responder más allá de sus stories. Pero el fuego quedó encendido… y en redes no tardaron en tomar partido.