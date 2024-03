Adorni compara a los piqueteros en un juego de Age of Empires

Para el Gobierno de Javier Milei la situación del país están encausada y por eso sus funcionarios como, por ejemplo, Manuel Adorni, juega en línea y no tiene problemas en comprar una partida de Age of Empires con los piquetes en la 9 de Julio.

El vocero presidencial compartió una partida del Age of Empires donde hizo una analogía con la situación en Argentina, que sorprendió y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Durante el juego, el experiodista mencionó la posibilidad de negociar con otras tribus para evitar conflictos, comparándolo con la interacción con los piqueteros en la 9 de Julio.

"Como no les di los 500, llevo dados 200 de los 500 de oro, me siguen rompiendo las pelotas. O sea que, evidentemente, se va a poder negociar con otras tribus para que no te jodan regalándoles cosas. La típica. Son como los piqueteros de la 9 de Julio: les das planes y es más o menos la misma lógica, aparentemente", sentenció Adorni.