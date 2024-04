Adorni se volvió a enojar por una pregunta sobre los perros de Milei

Manuel Adorni volvió a molestarse en conferencia de prensa por una pregunta sobre los perros de Javier Milei y trató de "desubicado" a un periodista.

Es la segunda vez en la semana que el vocero presidencial se incomoda con una consulta sobre las mascotas del presidente, un asunto muy sensible para todo el gobierno.

"Te quería consultar sobre los perros del presidente. El otro día contaste públicamente que pudiste conocerlos. No quedó muy claro todavía si son cuatro o cinco, vos decías 'no importa el número', pero la verdad es que haya cuatro o cinco perros ya no es un problema del presidente sino de todos los argentinos porque si el presidente tiene cuatro perros y ve cinco estamos hablando de una persona que ve algo que no se condice con la realidad. Por eso nos interesa el número de los perros", le consultó Jonathan Heguier, de El Destape.

A Adorni no le gustó nada. "Mirá, la verdad es que lo sugerís... me parece una falta de respeto definir al presidente como una persona que habla con cosas que no existen. Te lo digo de verdad eh. Me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa", lo cruzó.

El vocero presidencial agregó que hablar de los perros de Milei "es meterse con su familia". "Me parece que tenemos que dejar de hablar de determinadas cuestiones", le advirtió. "Me parece absolutamente desubicado sugerir lo que sugeriste, me parece desubicado", completó.

Como contó LPO, la postura defensiva de Adorni expresa la incomodidad de los libertarios respecto de uno de los temas más delicados para Milei, que suele referirse a los perros como los "cinco hijitos de cuatro patas".

Si bien el Presidente difundió la imagen de los caniles en construcción en Olivos, nunca mostró una foto de ellos. En el Gobierno aseguran que no lo hace porque no quiere exponerlos, ya que los considera realmente como hijos.

Milei dice que tiene cinco mastines: Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Conan es el que clonó en Estados Unidos. Según anticipó a LPO Raymond Page, el científico que clonó al perro del presidente, Conan murió "hace varios años". "Obtuvimos cuatro cachorros con las células de Conan", dijo Page.

Además su examigo, Diego Giacomini, contó públicamente que él fue quien le tomó la primera foto al presidente con sus cuatro perros recién clonados.

Por eso la incógnita que nadie en el mundo libertario puede revelar es si Milei bautizó como Conan a uno de los clones o si se refiere al Conan original.