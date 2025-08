Ahora Milei encontró a Ángela Torres para distraer de lo que importa

Los fuertes cruces en redes sociales entre Javier Milei y los artistas se han vuelto moneda corriente en los últimos meses. Su principal objetivo parece ser el de que se hable de ello y no de otros temas de fondo que afectan la calidad de vida de los argentinos, como la situación de jubilados y discapacitados; el desempleo; la recesión; la disparada del dólar; o la realidad de los residentes del hospital Garrahan, por ejemplo.

Al principio, el mandatario criticó fuertemente y sin filtro a Lali Espósito, llamándola de manera despectiva "Lalo Depósito" y en las últimas horas cruzó sin filtro a Ángela Torres.

Es que la actriz criticó fuertemente a Milei en una reciente entrevista: "Lo que más me apena es que siento que las cosas están un poco complejas y me asusta un poquito verlo tanto en Twitter y ver a mi país como lo veo". Además, subrayó que "me gustaría ver un presidente más enfocado en todo eso que yo siento que tiene que evolucionar".

Luego de estas palabras, Javier Milei compartió un fuerte descargo en X (Ex Twitter): "La batalla es moral... A mí lo que me apena es que un ser humano se jacte de ser un chorro. Y contar cómo le gusta robar".

"Para la secta kuka (se nota que le tiene alergia a los números de la gestión) de la justicia social, robar y el trato desigual ante la ley está bien", expresó en la parte final del posteo el mandatario tras las contundentes declaraciones de Ángela Torres.

El posteo se volvió viral en cuestión de minutos y los usuarios dejaron su fuerte opinión: "Soltá las redes sociales un ratito, te va a hacer bien", "Ponete a laburar Javier", "Sos presidente de la nación, dejá de acosar artistas y concéntrate en que entren dólares!!!".