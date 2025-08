Un joven de 25 años agoniza tras recibir varios disparos

I.F. fue baleado dentro de su vivienda en el barrio San Cayetano durante la noche del sábado. Se encuentra internado en estado crítico en el Hospital Regional.

Un joven de 25 años identificado como I.F se encuentra en estado crítico luego de recibir múltiples disparos dentro de su vivienda ubicada en Lorenzo Rey al 1900, en el barrio San Cayetano, en un hecho ocurrido este sábado por la noche, alrededor de las 22:00.

Según denunció un vecino a El Patagónico, I.F se hallaba en su domicilio compartiendo un momento con conocidos cuando se habría desatado una discusión. En medio del conflicto, uno de los presentes sacó un arma de fuego y lo atacó a balazos.

La víctima fue trasladada de urgencia en un vehículo particular al Hospital Regional, donde permanece internada en grave estado. Según el testimonio aportado, las balas impactaron en varias partes de su cuerpo: una quedó alojada en la cabeza, otra atravesó los pulmones y se alojó en el hígado, mientras que los restantes proyectiles afectaron la cadera y el brazo.

I.F trabaja como carpintero y sus allegados piden visibilizar el caso para que no quede impune. Hasta el momento, no hay información oficial sobre detenidos ni avances en la investigación.

Las autoridades judiciales y policiales no emitieron aún un parte oficial sobre el hecho. Familiares y vecinos del barrio reclaman justicia y solicitan colaboración para esclarecer el ataque.