Amalia Granata le mojó la oreja a Yuyito González al opinar de su programa

La pelea entre Yuyito González y Amalia Granata continúa vigente. Se debe a que la conductora presentó su programa y, a modo de broma, realizó algunos gestos infantiles. Quien no se la dejó pasar fue la ex política, ya que le tiró muy filosa aprovechándose de un pequeño chiste que había hecho para su audiencia.

"Estoy feliz con el equipazo que tengo para (hablar de) todo lo que son noticias del espectáculo y actualidad, los voy a ir presentando. Yo me voy a ir enterando de todo acá porque en el verano no supe lo que pasó ni en la farándula ni en las noticias. Así que hoy me entero de todo", expresó Yuyito González para mostrarse entusiasmada de cara a este año.

"¡Cuántas cosas que han dicho sobre mí en el verano! No voy a dar nombres de nadie pero me han dado. Sobre todo, poniendo siempre en duda las cosas del amor”, acusó sobre las duras críticas que recibió por lo que era su romance con Javier Milei, de ese momento.

A lo que así llegó su accionar infantil que desencadenó en duras críticas: “Así que registren. Por las dudas que me tenga que subir al pony en algún momento del programa, tengo este pony que me lo regaló el director del programa. Si me tengo que subir, me subo”.

Al verla en este contexto, Amalia Granata no se la dejó pasar, ya que no tardó demasiado en exponer qué es lo que le genera el comportamiento que tuvo ese días y los que suele tener en su programa a diario.

Fue así como lanzó una suposición y aprovechó para destrozarla sin piedad por la “vergüenza” que le da verla al aire: “Ay, pobre. Es lamentable. Si fuera mi mamá, yo creo que me daría vergüenza. Es horrible. Señora ubíquese”.

“Está grande para esos papelones. Yo la veo y pienso: Si fuera mi mamá, me muero”, disparó para tirarle un palito filoso a Yuyito González mientras se pone en la piel de Brenda Di Aloy, la hija de la conductora que suele verla con este tipo de actitudes.