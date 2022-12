Argentina busca ante Países Bajos un lugar en las 'semis' del Mundial

Argentina asumirá este viernes una batalla táctica ante el seleccionado de Países Bajos, uno de los cuatro invictos en Qatar 2022, con el objetivo de lograr su clasificación a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA.

El partido, que se jugará en el Lusail Iconic Stadium con el arbitraje del español Mateu Lahoz, dará comienzo a las 16, y se televisará a través de la TV Pública, TyC Sports, DSports y DeporTV.

El ganador de este duelo de cuartos de final conocerá previamente al rival de la siguiente instancia ya que el pentacampeón Brasil y el subcampeón vigente, Croacia, se medirán desde las 12 en estadio Education City.

Este será el primer cruce entre líderes de la fase de grupos hasta el momento. Y representará un compromiso trascendental, debido a que la Albiceleste es una de las favoritas a ganar el certamen, pero tendrá como rival a un seleccionado siempre complejo, que sabe cómo complicar sus planes.

Incluso, será una gran prueba para Lionel Scaloni, que no tiene garantizada la participación de algunos de sus titulares y se verá obligado a analizar variantes. La salud de Rodrigo De Paul es una incógnita, debido a que no está en óptimas condiciones físicas. De no estar presente el mediocampista de Atlético de Madrid, lo reemplazará Leandro Paredes para acompañar a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Luego de dejar atrás la molestia física, Angel Di María podría regresar al equipo titular tras haber estado ausente ante Australia, aunque tampoco está garantizada su presencia desde el inicio. Si bien lo esperará hasta último momento, en caso de que no llegue, apelará a una línea de cinco defensores.

En ese caso, Lisandro Martínez entraría en la zaga para compartir con ’Cuti’ Romero y Nicolás Otamendi, junto con Nahuel Molina por derecha y Nicolás Tagliafico por izquierda. De estar en forma, ’Fideo’ acompañará a Lionel Messi y Julián Alvarez en el ataque.

Por su parte, Louis van Gaal tiene un panorama más claro después de haber dejado en el camino a Estados Unidos en la instancia previa y no presentaría modificaciones en el equipo titular. Con Cody Gakpo y Memphis Depay como referencias en ataque, una línea de tres defensores, junto a los laterales carrileros por las bandas con Denzel Dumfries, gran figura en el último encuentro con dos asistencias y un gol, y Daley Blind. Además, pondría a Davy Klaasen como generador de juego.

Luego de ocho años, volverán a verse las caras en un duelo directo. Argentina se impuso en las semifinales de Brasil 2014 en la definición por penales y buscará repetir el triunfo, para meterse entre los mejores cuatro equipos de Qatar 2022.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez. DT: Lionel Scaloni.

Países Bajos: Andries Noppert; Jurriën Timber, Virgil van Dijk y Nathan Aké; Denzel Dumfries, Marten de Roon, Frenkie de Jong y Daley Blind; Davy Klaassen; Cody Gakpo y Memphis Depay. DT: Louis Van Gaal.

Arbitro: Mateu Lahoz (España).

Estadio: Lusail Iconic Stadium.

TV: TV Pública, TyC Sports, DSports y DeporTV.

Hora: 16.