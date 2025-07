Audiencia clave: Definen el futuro de la prisión domiciliaria de Cristina

Tras la insistencia de los fiscales, el tribunal definirá si la exmandataria continuará cumpliendo su condena en su domicilio o si, como se solicita, será trasladada a una cárcel común.

La audiencia, que se lleva a cabo en la Sala IV de Casación, está presidida por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. A partir del mediodía, las partes presentarán sus argumentos para determinar el futuro del cumplimiento de la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a Cristina Kirchner.

Además de la cuestión del traslado a una unidad penitenciaria, se revisarán las restricciones de visitas y el uso de la tobillera electrónica, que la defensa de la expresidenta considera innecesaria y estigmatizante.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola argumentan que la prisión domiciliaria no es compatible con la gravedad del fallo y que Cristina Kirchner debe cumplir su pena "como cualquier otro condenado". Insisten en que "la justicia debe garantizar que las penas por corrupción se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios previstos al efecto". Aunque reconocen que no todos los condenados en el caso Vialidad están presos, los fiscales sostienen que "no existe impedimento real alguno" para que la exmandataria sea alojada en una unidad carcelaria común. Incluso, cuestionan las condiciones de seguridad de su actual domicilio y piden que, de mantenerse la domiciliaria, se disponga otro inmueble.

Por su parte, la defensa de Cristina Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, defenderá la continuidad de la prisión domiciliaria sin tobillera electrónica. Argumentan que no existe riesgo de fuga, que la expresidenta nunca ha incumplido órdenes judiciales y que la prisión domiciliaria "no constituye ningún privilegio", sino una medida necesaria tras el intento de magnicidio que sufrió en 2022. Sus abogados enfatizan que la vigilancia permanente de la Policía Federal hace que el uso de la tobillera electrónica sea "completamente innecesario".

La decisión de la Cámara de Casación se espera con gran expectativa, dado el impacto político y judicial que tendrá en el panorama nacional.