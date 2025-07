El titular de ARCA, Juan Pazo, aseguró que no hubo irregularidades en el arribo de un vuelo privado vinculado a un empresario cercano al entorno de Trump. "No se escanea el 100% del equipaje", afirmó, y remarcó que fue la propia Aduana la que inició la investigación judicial.

Valijas sin controles: "No es obligatorio escanear los equipajes de todos"

El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, se refirió este martes a la polémica por el arribo de un vuelo privado procedente de Miami que ingresó al país con al menos diez bultos que no fueron escaneados por Aduana. El funcionario aseguró que no existieron irregularidades en el procedimiento y destacó que fue la propia Dirección General de Aduanas la que impulsó la denuncia penal, ahora en manos del Juzgado Federal N°2 a cargo de Pablo Yadarola.

“Cuando hicimos este sumario, la Aduana no detectó ninguna irregularidad y la Justicia continuó investigando. Ahora es tiempo de darle al juzgado la posibilidad de seguir adelante con la investigación”, explicó Pazo en declaraciones radiales. Y agregó: “La lógica indica que, si hubiésemos querido ocultar algo, lo último que hubiéramos hecho es iniciar este procedimiento nosotros mismos”.

La causa investiga la llegada de un vuelo privado operado por el empresario Leonardo Scatturice, accionista de la aerolínea Flybondi y señalado como nexo entre el Gobierno argentino y el entorno del expresidente estadounidense Donald Trump. En ese vuelo también viajaba su empleada, Laura Belén Arrieta. Cámaras de seguridad registraron el ingreso de al menos diez bultos que, según trascendió, no pasaron por los escáneres habituales.

Frente a las críticas, Pazo explicó que la normativa vigente no exige el escaneo del 100% del equipaje: “Es una facultad selectiva del personal de Aduana. No es obligatorio escanear todas las valijas que ingresan al país”. En ese sentido, hizo una comparación con los destinos de origen: “Una cosa es que venga un avión de Venezuela, Nigeria o de un país que no es de alta vigilancia, y otra es que venga de Estados Unidos, donde el equipaje ya pasó por todos los procedimientos de seguridad”.

Además, el titular de ARCA remarcó que los vuelos privados cuentan con un protocolo de control incluso “superior al de los vuelos comerciales”, y se mostró sorprendido por la magnitud que tomó el caso: “Me llama poderosamente la atención la entidad que se le dio a este hecho, cuando fue la propia Aduana la que inició la información sumaria”.

Finalmente, Pazo apeló al principio de presunción de inocencia: “No hay ninguna razón para suponer que una ciudadana que aterriza en Argentina con una valija, en un avión revisado previamente por un país de alta vigilancia como Estados Unidos, es culpable de algo. Es como con los impuestos: rige el principio de inocencia, y tenemos que acostumbrarnos”.