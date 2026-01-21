Banda chilena detenida en Chubut por robos a autos con inhibidores

Tres ciudadanos de nacionalidad chilena quedaron detenidos con prisión preventiva en Puerto Madryn, acusados de integrar una banda dedicada al robo de vehículos estacionados mediante el uso de inhibidores de señal. La Justicia investiga además si estarían vinculados a hechos similares ocurridos en Bariloche.

El procedimiento se inició tras una alerta del Centro de Monitoreo de la ciudad, que detectó maniobras sospechosas compatibles con la apertura ilegal de automóviles. A partir de esa información, se desplegó un operativo policial que permitió identificar el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos.

Al advertir la presencia policial, los ocupantes intentaron huir por distintas calles de Puerto Madryn, dando inicio a una persecución. Durante la fuga, habrían descartado diversos elementos presuntamente relacionados con los robos, los cuales fueron secuestrados para su análisis en el marco de la causa.

Finalmente, el vehículo fue interceptado y los tres ocupantes quedaron detenidos. En las requisas posteriores, se halló en poder de una de las detenidas una suma cercana al millón de pesos en efectivo, que se encontraba oculta entre sus prendas y fue incorporada como evidencia.

Según las primeras líneas investigativas, los imputados habrían arribado a Puerto Madryn provenientes de Bariloche, por lo que la Fiscalía analiza su posible vinculación con robos cometidos en esa ciudad. Además, se solicitaron informes para confirmar antecedentes penales y eventuales pedidos de captura vigentes en Chile, los cuales serían positivos de acuerdo a datos preliminares.

La audiencia de control de detención y formalización de la investigación se realizó ante la jueza María Inés Bartels. La fiscal Romina Carrizo y el funcionario Gastón Alcucero solicitaron la prisión preventiva de los tres acusados para asegurar el normal desarrollo del proceso judicial, pedido que fue avalado por la magistrada.

Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron la importancia del trabajo articulado entre los sistemas de monitoreo urbano y las fuerzas de seguridad para la detección temprana y prevención de delitos contra la propiedad.