Barbie Vélez contó de qué trabaja su papá y sorprendió a todos

Barbie Vélez disfruta de su etapa como madre y aprovecha a revivir algunos de sus momentos más significativos de su infancia. La hija de Nazarena Vélez y Alejandro Pucheta usó sus redes sociales para mostrar uno de los recuerdos de su infancia que está vinculado puntualmente con el misterioso trabajo de su papá.

La modelo y actriz se mostró visitando el lugar donde creció rodeada de fragancias. Se trata nada más y nada menos que del trabajo de su padre Pucheta, quien siempre decidió mantener un perfil bajo.

Fue así que Barbie sorprendió a sus seguidores al mostrarse en sus redes desde el negocio de su papá en Quilmes. En el video, la actriz reveló que en ese lugar transcurrió gran parte de su infancia y mostró con orgullo el comercio familiar, contando que pasaba horas jugando cuando era pequeña.

“Hola, ¿cómo andan? Bueno, estoy en la perfumería de mi papá. No sé si alguna vez la vieron. Miren, esta es la perfumería de mi papá acá en Quilmes. Vende, bueno, artículos de limpieza, artículos de perfumería, absolutamente todo. No sé si sabían”, contó con su particular sonrisa en el video.

Y recordó su infancia entre las fragancias. “Me encantaba venir cuando estaba cerrada, los domingos, y jugar a que metía las cosas en la casa registradora. Era mi sueño siempre”. Al mismo tiempo, aprovechó para mostrar y promocionar cremas y perfumes de propia línea de belleza.