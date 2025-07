Barby Silenzi contó cómo eran los encuentros secretos de El Polaco y la China Suárez

Ahora que se separó de El Polaco, se tapó su tatuaje y se enteró que le fue infiel con Dalila, Barby Silenzi no planea callarse nada sobre su ex.

Barby Silenzi decidió romper el silencio y ventilar por primera vez cómo eran los encuentros secretos que el cantante tenía con la China Suárez.

Uno de los tantos cortocircuitos en esta pareja que ya terminó se dio en 2022, cuando El Polaco sacó una canción junto a la China Suárez. Es que la situación profesional lo habría excedido, a tal punto que incluso tuvo encuentros a solas con la actriz. La encargada de contar todo con detalles fue Barby Silenzi, quien estaba en pareja con él en ese momento.

En el programa de streaming Ya Fue Todo, la bailarina expuso: “grabó un tema con la China y por un tiempo todo el Instagram de él era de la China y él haciendo el videíto. Ahí no le podía decir nada, pero me acuerdo de un día que yo estaba en la pileta con las nenas y él me dijo: ay, me tengo que ir acá a la discográfica Sony, voy un toque y vuelvo”.

“Subió a su departamento, bajó y estaba todo cambiado, perfumado. ¿Así va a Sony?, pensé yo”, contó Barby Silenzi sobre lo primero que le hizo ruido de su pareja. Ante esto, descubrió que en realidad El Polaco se iba a tener encuentros secretos con la China Suárez, por lo que puso en duda lo que ocurría con ellos en ese momento: “Iba a grabar un TikTok con la China ¡Y nunca me lo dijo! Me re calenté. Fue tremendo”.

Ahora, en Cortá Por Lozano, le consultaron al respecto: “¿Es verdad que te perfumaste todo?”. Pero sus defensas eran débiles: “¿Para hacer el TikTok? Perfume uso siempre”. Y se lanzó a contar su versión, pero sólo logró generar que tomara más fuerza la versión de su ex: “No sé si me escapé, no tengo memoria”.

“Habrá sido así, pero capaz lo dije para que no me jodan. No sé si habla mejor de ella o de mí, pero bueno... Tener que mentirle para ir a hacer algo es feo”, marcó El Polaco para ensuciar a Barby Silenzi en el afán por quedar despegado de la polémica.