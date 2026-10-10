Boca empató en Córdoba y se lesionó Paredes

El “Xeneize” igualó 2-2 ante Instituto y su capitán, que ingresó en el segundo tiempo, jugó solo 10 minutos: se fue lesionado.

Boca Juniors empató este viernes de visitante 2-2 ante Instituto de Córdoba -líder de la Zona “A”- en un intenso partido correspondiente a la 12ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio Mario Kempes, tuvo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Los goles de la "Gloria" los hicieron Fernando Alarcón y Jonathan Galván; mientras que para el "Xeneize" convirtieron Enner Valencia y Miguel Merentiel.

El primer tiempo comenzó de gran manera para Instituto, que se hizo fuerte en las pelotas paradas. Tal es así que a los 14, tras un centro ejecutado desde un tiro libre, Fernando Alarcón capturó el rebote y puso el 1 a 0.

A pesar del golpe, Boca buscó el empate y finalmente tuvo premio a los 23 de la primera mitad, también gracias a la pelota parada. El autor del tanto fue Enner Valencia, quien aprovechó un error de Ledesma.

El arquero de Instituto embolsó una pelota peligrosa arriba, pero luego chocó con sus propios compañeros y terminó soltando el balón. Ante eso, el ecuatoriano aprovechó para poner el pie e igualar el trámite.

Para la segunda mitad, Instituto golpearía muy temprano, más precisamente a los 3 minutos. Nuevamente tras un centro de pelota parada (córner), Jonathan Galván fue al rebote y puso en ventaja a la “Gloria”.

Todo parecía felicidad para el líder de la Zona A del torneo Clausura. Sin embargo, Arruabarrena movería el avispero haciendo ingresar a Leandro Paredes y Miguel Merentiel.

A los 11, un minuto después de entrar, Merentiel definió ante la salida de Ledesma y tras un gran pase de Lautaro Blanco en profundidad. De esta manera, el “Xeneize” volvía a poner en igualdad el encuentro.

La nota de preocupación la dio justamente Paredes: el mediocampista estuvo solamente 16 minutos en cancha. A los 26 del segundo tiempo debió ser reemplazado por Santiago Ascacíbar tras sentir un “pinchazo” en el isquiotibial.

En la próxima fecha, Boca recibirá a Talleres de Córdoba, el viernes 16 de octubre a las 21:30 en la “Bombonera”. Por su parte, la “Gloria” jugará contra Defensa y Justicia ese mismo día más temprano (19:00), en condición de visitante.