Bowman pidió que se respeten las decisiones de los habitantes de la Meseta

El presidente comunal de Telsen, Leonardo Bowman, brindó declaraciones a FM del Lago sobre la situación económica de la Meseta del Chubut y el trabajo que se realiza desde la Mesa de Desarrollo, ámbito en el que se promueve la llegada de la minería de forma responsable, generando inversiones en la zona y en convivencia con la producción ganadera, principal actual actividad de la región.

Bowman realizó declaraciones radiales explicando la importancia de la Mesa de Desarrollo para generar más ingresos para las comunidades de la Meseta. “Nosotros venimos desarrollando periódicamente un ámbito de discusión y participación local con muy buenos resultados. La idea del espacio es comenzar a dar participación y compartir información con el resto de los referentes de las instituciones locales”, indicó.

En este sentido agregó que se dividió en dos partes porque la pandemia impide reuniones de grandes grupos. “Por un lado está el sector urbano con las instituciones locales y, por el otro, el sector productivo rural. Queremos tener actualizado un diagnóstico de la situación y tratar de enriquecer la propuesta de diversificación productiva para la zona. Es decir, escuchar todas las voces y ver de qué manera esto se pueda desarrollar de la mejor forma posible con el mejor rédito local en la región más postergada de la provincia. Es una buena forma para que nos escuchen respecto a la necesidad que tiene la zona”.

El jefe comunal remarcó la necesidad de ser escuchados. “Siempre estamos tratando de generar ámbitos de discusión para ser escuchados. La región necesita un motor generador de renta que permita el recupero y la convivencia con las actividades productivas que les han dado origen a estos lugares”.

Recordó que “en el 2014 hubo algo de agricultura que luego se terminó con la inundación. El resto es ganadería ovina, pero tenemos graves problemas con la sequía y campos desocupados donde habitan depredadores. Para poner a rodar la rueda de la producción ganadera, hace falta inversión y financiamiento. Las veces que pudimos intervenir en la discusión minera, siempre lo hicimos tratando de que quede dentro del proyecto de ley los fondos de desarrollo de infraestructura para nuestra región, y los fondos de desarrollo productivo que nos permitirían comenzar con el recupero”, indicó.

MINERIA Y PRODUCCION

Bowman aseveró que podrían convivir sin dificultad la minería y las actividades productivas. “El Proyecto Navidad tiene para alrededor de 30 años de producción y durante todo ese período se trabaja el desarrollo productivo; serían fondos que estarían disponible para el recupero. Siempre hemos planteado el tema minero como un puntapié para el desarrollo de la región, ya sea en cuestiones de infraestructura como en el recupero de las actividades genuinas productivas que les han dado origen a estos lugares. De ninguna manera pretendemos suplantar una producción por otra. Siempre planteamos el desarrollo de la producción integral”, señaló.

También se refirió a la dificultad que genera invertir en la Meseta. “Esta región es de muy poco interés para cualquier inversión porque tiene muchísimas desventajas: desde caminos de tierra hasta falta de conectividad y de estabilidad en los servicios públicos como es la energía. Cuestiones fundamentales para producir. Asegurarse los fondos de infraestructura y desarrollo productivo sería un cambio rotundo para la región y sería el anclaje para largo plazo”.

“Es decir -continuó- luego de la explotación de un proyecto, a nosotros nos va a cambiar la realidad y podremos vivir con otras alternativas. Sería una mirada muy facilista pensar ‘que arranque la minería así les otorga trabajo a quienes hoy no lo tienen y vemos de acá a 30 años qué es lo que pasa’. Esta no es la forma en la que se está abordando el tema, por ello se llevan a cabo las Mesas de Desarrollo”, manifestó.

Sostuvo el responsable de la comuna de Telsen que son decisiones que deben tomarse en conjunto con la ciudadanía porque trascienden a una gestión. “Es un proceso que trasciende a un período de un jefe comunal o gobernador, por lo que la idea de este ámbito es que la comunidad participe. La participación ciudadana es fundamental para que esto se sostenga en el tiempo y no quede supeditado a cambios de ideas de la gestión de turno. Muchas opiniones se escuchan de otros centros urbanos que desconocen nuestra realidad y no hemos tenido la posibilidad de explicar nuestra postura. En un momento tan crítico de ingresos, es donde más queremos ser escuchados para dar la discusión seriamente”, precisó.

Finalmente, sobre las marchas pidiendo la llegada a la minería en la región, Bowman indicó que “fue espontáneo porque es la posibilidad de cambio de la realidad del lugar. Hoy tenemos chicos que no tienen posibilidades de inserción laboral y de capacitación. Hay jóvenes que no han podido acceder a estudios superiores en esta pandemia porque no hay conectividad. La gente ha comenzado a manifestarse porque esto no puede mantenerse más bajo la alfombra, hay que visibilizar la realidad. Nosotros somos siempre respetuosos con las decisiones de los demás y pretendemos lo mismo con los habitantes de la Meseta”.