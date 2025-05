Britney Spears: la multan por prender un cigarrillo en pleno vuelo

Britney Spears protagonizó un nuevo escándalo en un avión privado que iba desde México hacia Los Ángeles y se conoció en las últimas horas. La cantante de 43 años no cumplió con cumplir con las reglas de la aeronave y recibió una multa al aterrizar en el aeropuerto estadounidense.

Según publicó TMZ, la "princesa del pop" prendió un cigarrillo y consumió alcohol en pleno vuelo, lo que está prohibido por las regulaciones federales de aviación. Los asistentes del vuelo se alarmaron y le pidieron que apagara el cigarro, a lo que ella accedió.

Aunque ella cumplió ante el pedido del personal arriba del avión, se le notificó a las autoridades y tuvo que pagar una multa, sin generarle luego problemas judiciales este "desliz". "Esta no es la primera advertencia que recibe. No es alguien que, exactamente, siga las reglas", expresó una fuente a la revista People. La empresa JSX, que operaba el vuelo privado, declinó hacer comentarios, y el representante de Spears no respondió a las solicitudes de declaración.

Qué dijo Britney en redes sociales tras el escándalo aéreo

La cantante de "Toxic" brindó declaraciones en sus redes sociales sobre este polémico momento que atravesó. "En realidad es increíblemente divertido. En algunos aviones en los que estuve no se puede fumar, pero este era diferente porque los portabebidas estaban en la parte exterior del asiento", describió en Instagram.

Y sumó: "Confesión: ¡¡¡Era la primera vez que bebía VODKA!!! ¡¡¡Juro que me sentí tan INTELIGENTE!!! Pensé: ‘Wow lo que el infierno está ahí’. Me sentí tan clara e inteligente, y dije: ‘¡¡¡Quiero tanto un cigarrillo!!! Mi amigo me lo puso en la boca y me lo encendió...".

"Yo estaba como ¡¡¡OH, ASÍ QUE ES UN AVIÓN DONDE SE PUEDE FUMAR!!! Ofrezco disculpas a quien haya ofendido, pero las azafatas siempre se aseguran de que esté en la parte de atrás del avión", completó.

La cantante también se quejó sobre el comportamiento de una azafata. "Llamó a las autoridades porque me fumé un cigarrillo. Y me avergonzó, lo que pensé que ya fue demasiado, pero no le gusté desde el momento en que subí al avión. No había nadie en el avión durante los primeros 20 minutos y no me dejaba levantarme de mi asiento. Actuó de una manera muy extraña para asegurarse de que me sentara. ¡¡¡No me gustó la forma en que me puso el cinturón de seguridad e invadió mi espacio!!!".

El cambio de vida de Britney Spears tras dejar la tutela legal

En diciembre, según trascendió, la cantante tenía planeado mudarse a México porque estaba "harta del acoso de los paparazzi". Ese mismo mes, Spears también fue vista llevando un encendedor de butano a bordo de un jet privado en su cumpleaños. El objeto está prohibido en los vuelos por ser inflamable y quedó registrado como un antecedente de su imprudencia en las normas de seguridad aérea.

Desde que finalizó su tutela legal en noviembre de 2021, tras 13 años bajo control judicial debido a problemas de salud mental, Spears ha intentado retomar el control de su vida y carrera.

En su autobiografía The Woman in Me, publicada tras cerrar esa etapa, la cantante expresó: “Después de salir de mi tutela, finalmente fui libre para contar mi historia sin sentir la presión de las personas que estaban a cargo de mi vida”.